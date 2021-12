Intervienen en un local de la capital tinerfeña donde se fumaba sishas La Policía Local de la capital tinerfeña levantó cuatro actas de infracción al no respetar la distancia de seguridad y localizar a varios clientes sin mascarillas

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife actuaron este lunes en un local situdo en la Avenida Francisco La Roche tras recibir un aviso por el consumo de sishas en su interior, una práctica que puede provocar una expansión del coronavirus al compartir boquillas. Además, los agentes comprobaron que las mesas no estaba separadas entre sí por lo que no respetaban la distancia de seguridad, tampoco la cumplían los clientes algunos de los cuales no lleva mascarilla.

Los agentes leventaron cuatro actas de infracción y se dio parte de ellos.

Cabe destacar que la capital tinerfeña tiene una de las incidencias de la covid-19 más alto de todo el país con la expansión del virus, aupado por la cepa Ómicron, totalmente de control. Una situación que llevó hace dos semanas a subir a Tenerife al nivel 3 de alerta covid en el que estaba este lunes cuando se denunciaron los hechos.