Encendido de las luces de Navidad en Candelaria 2025 y programa de eventos

Candelaria inaugurará su Navidad el viernes 21 de noviembre con actividades culturales, talleres, villancicos y una Noche de Tapas y Vinos

Candelaria se prepara para dar el pistoletazo de salida a la temporada navideña con el encendido de luces que combinará tradición, música y participación ciudadana en una jornada diseñada para todos los públicos. Organizado por el Ayuntamiento, el acto tendrá lugar en distintos escenarios del casco histórico y prevé una amplia oferta de ocio y cultura.

El acto central llegará por la tarde, cuando se proceda al alumbrado navideño. El encendido se acompañará de actuaciones musicales, animación infantil y visitas al Belén municipal. Durante toda la jornada, se desplegarán talleres creativos, dirigidos tanto a niños como a adultos, y se contará con espectáculos como La Circoneta, protagonizada por Totó el Payaso, cuya función dará inicio a las actividades previas al encendido.

La programación se distribuye entre varios puntos del municipio: junto al Ayuntamiento y el Mercadillo del Agricultor se concentrará buena parte de la animación y los talleres. En la Fuente de la Cruz Pérez y el entorno del Centro Cultural de La Villa se podrá asistir a actuaciones de agrupaciones de villancicos, entre ellas Santa Ana-San Blas, Antón Guanche, Igonce y Los Brezos, que ofrecerán un repertorio vinculado a las tradiciones navideñas del archipiélago. Allí también se llevará a cabo la bendición del Belén Municipal, un símbolo importante para la villa.

En la calle La Arena, el PFAE-GJ Candelaria Cultural articulará talleres navideños, mientras Alisia Sanz & Band actuará en directo para amenizar el ambiente. A esto se suma un desfile de personajes infantiles.

La velada se prolongará hasta la noche en la Plaza de Los Pescadores, donde se celebrará una nueva edición de la Noche de Tapas y Vinos. En esta cita gastronómica participan bodegas como Hermanos Mesa, Comarcal Valle de Güímar, Viña Gómez, El Rebusco, Tempus, La Vera, Calius y El Silencio. El público podrá degustar sus caldos mientras disfruta de música en directo a cargo de tres formaciones: Vocal Siete (procedente de Gran Canaria), Christmas Rock y Navidad en el Trópico.

Programa del 21 de noviembre en Canderlaria

Exterior del Ayuntamiento y Mercadillo del Agricultor 17.00 a 21.00 h. Talleres navideños a cargo de IMPROJECT en el Mercadillo.

17.30 h. Tradicionaļ visita de La Circoneta de TOTO EL PAYASO con el espectáculo «La lista de Navidad.»

18.30 h. Encendido de la Navidad con la actuación de THE CHRISTMAS TUNES Y PERSONAJES INFANTILES.

19.00 a 20.00 h. Paseo de PERSONAJES INFANTILES Y fotografias.

19.15 a 20.00 у 20.15 a 21.00 h. Actuación de THE CHRISTMAS TUNES.

Fuente de la Cruz Pérez y exterior del Centro Cultural de La Villa 18.30 a 19.00 h. Villancicos con SANTA ANA-SAN BLAS.

19.00 a 19.30 h. APERTURA DEL BELEN MUNICIPAL.

19.30 a 20.00 h. Villancicos con ANTON GUANCHE.

20.10 a 20.40 h. Villancicos con IGONCE.

20.50 a 21.20 h. Villancicos con LOS BREZOS.

Calle La Arena 17.00 a 21.00 h. Talleres navideños a cargo del PFAE-GJ CANDELARIA CULTURAL.

18.30 a 21.30 h. Recital musical con ALISIA SANZ & BAND.

19.00 a 20.00 h. Paseo de PERSONAJES INFANTILES Y fotografias.

Plaza de Los Pescadores 18.00 a 23.00 h. Scalextric infantil (3 a 10 años).

19.30 a 00.30 h. NOCHE DE TAPAS Y VINOS, Bodegas: Hermanos Mesa, Comarcal Valle de Güímar, Viña Gómez, El Rebusco, Tempus, La Vera, Calius y El Silencio.

20.00 a 21.15 h. Actuación de VOCAL 7 (Gran Canaria).

21.20 a 22.40 h. Actuación de CHRISTMAS ROCK.

22.45 a 00.00 h. Actuación de NAVIDAD EN EL TROPICO.

