Tenerife celebra la Navidad con sabor local en el Gastro Navidad Market Fest 2025 El festival gastronómico y cultural transforma el corazón de Santa Cruz en un escaparate del producto canario, la música en vivo y la sostenibilidad

Del 13 de diciembre al 6 de enero, la capital tinerfeña acoge una nueva edición del Gastro Navidad Market Fest, un evento que combina gastronomía, cultura y ocio familiar con el objetivo de impulsar la economía local, promover el consumo de productos Km0 y reforzar el ocio de la comunidad canaria durante las fiestas navideñas.

Ubicado en la Plaza de España, junto al Cabildo de Tenerife, el Gastro Navidad Market Fest 2025 se consolida como uno de los encuentros más esperados del calendario navideño. Durante 25 días, los puestos gastronómicos gestionados por emprendedores locales ofrecerán elaboraciones con sabores sorprendentes, invitando a los asistentes a una auténtica experiencia culinaria, todo ello en un entorno que fomenta la economía circular y la sostenibilidad.

El evento, concebido como un gran espacio de encuentro para residentes y visitantes, incluye una programación cultural y musical de primer nivel que promete noches inolvidables. El artista internacional Leoni Torres ofrecerá un concierto en vivo. Próximamente se anunciarán más artistas internacionales y locales que darán vida a las noches tinerfeñas.

Además, el festival cuenta con una variada agenda de actividades familiares y talleres gastronómicos, que incluyen entretenidas clases de baile, exhibiciones infantiles, irresistibles degustaciones y exposiciones culturales. Más allá del entretenimiento, estas iniciativas buscan educar sobre la importancia del consumo y el valor del producto local.

Con una cuidada selección de sabores, una destacada programación musical y un compromiso firme con el comercio local y la sostenibilidad, el Gastro Navidad Market Fest 2025 se presenta como una propuesta cultural y gastronómica de referencia. Puede consultar el programa completo de actividades, conciertos y talleres en gastronavidad.es y en el perfil oficial de Instagram @gastro_navidad_market.

Colaboran : Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, ICDC, Turismo de islas canarias, comercio de canarias y santa cruz de tenerife