20.000 personas se quedan sin agua en Santa Cruz de Tenerife La avería se ha producido durante las obras de la Rambla y afecta a distintos barrios del municipio

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:25

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de la Empresa Mixta de Aguas, Emmasa, perteneciente al Grupo Sacyr, informa de que en estos momentos está trabajando en la reparación de una avería en la red de agua que afecta a unas 20.000 personas de distintos barrios del municipio.

La incidencia se ha producido durante la ejecución de las obras de ampliación de los alcorques de la Rambla de Santa Cruz, donde se ha dañado la red general de distribución conectada al depósito de Fumero, obligando a su cierre, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado.

Mientras se ejecutan los trabajos de reparación, se están llevando a cabo actuaciones previas en la red para minimizar el impacto en la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha procedido a la reducción de la presión de suministro en el barrio de El Toscal hasta la plaza de España.

Los equipos técnicos de la empresa adjudicataria del servicio se encuentran trabajando con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible, que, según las previsiones, podría quedar restablecida en torno a las 18:00 horas.