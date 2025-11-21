Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La calima se dejará notar en el archipiélago en los próximos días.
No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas

Canarias continuará envuelta en un período de mal tiempo que se prolonga en las últimas semanas

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Canarias continuará envuelta en un período de mal tiempo que se prolonga en las últimas semanas. Más allá de la alerta amarilla por precipitaciones activada por la Aemet en la isla de La Palma hasta el próximo sábado, el archipiélago recibe además la prealerta por fenómenos costeros y calima decretada por el Gobierno de Canarias.

A partir de las 21.00 horas del sábado, las islas entrarán en un probable episodio de calima que afectará especialmente durante el domingo. Según la Dirección General de Emergencias, «serán posibles concentraciones de entre 50 y 200 μg/m³ en las islas occidentales y superiores a los 200 μg/m³ en las orientales. Se prevé que reduzca la visibilidad y podría generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias».

El mal estado del mar también impactará en las costas canarias, con olas de hasta 3 metros y fuerte marejada acompañada de mar de fondo del norte de 2 metros. Por ello, tras analizar la información de la Aemet, el Ejecutivo regional ha declarado la prealerta por fenómenos costeros a partir de las 06.00 horas del sábado 22 de noviembre.

La administración regional insta a la población a seguir los consejos de autoprotección difundidos por la Dirección General de Emergencias para minimizar riesgos durante este episodio adverso.

Noticias relacionadas

Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar

Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar

Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo

Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  5. 5 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  6. 6 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  9. 9 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  10. 10 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario

canarias7 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas