No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas Canarias continuará envuelta en un período de mal tiempo que se prolonga en las últimas semanas

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:38 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Canarias continuará envuelta en un período de mal tiempo que se prolonga en las últimas semanas. Más allá de la alerta amarilla por precipitaciones activada por la Aemet en la isla de La Palma hasta el próximo sábado, el archipiélago recibe además la prealerta por fenómenos costeros y calima decretada por el Gobierno de Canarias.

A partir de las 21.00 horas del sábado, las islas entrarán en un probable episodio de calima que afectará especialmente durante el domingo. Según la Dirección General de Emergencias, «serán posibles concentraciones de entre 50 y 200 μg/m³ en las islas occidentales y superiores a los 200 μg/m³ en las orientales. Se prevé que reduzca la visibilidad y podría generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias».

El mal estado del mar también impactará en las costas canarias, con olas de hasta 3 metros y fuerte marejada acompañada de mar de fondo del norte de 2 metros. Por ello, tras analizar la información de la Aemet, el Ejecutivo regional ha declarado la prealerta por fenómenos costeros a partir de las 06.00 horas del sábado 22 de noviembre.

La administración regional insta a la población a seguir los consejos de autoprotección difundidos por la Dirección General de Emergencias para minimizar riesgos durante este episodio adverso.