No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas Una profunda borrasca atlántica podrá provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en Canarias entre el miércoles y viernes

Imagen de la borrasca que se espera esta semana a su paso por Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:00

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para esta semana una profunda borrasca atlántica podrá provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en el oeste peninsular y Canarias entre el miércoles y viernes.

En cuanto al comienzo de la semana, los cielos serán poco nubosos, las temperaturas máximas notarán pocos cambios y las mínimas notarán un ligero ascenso. En cuanto al viento, será flojo con predominio de brisas, tendiendo a aumentar su intensidad con el paso de los días.

El miércoles, la isla de La Palma verá sus cielos nubosos a primera hora de la mañana e irá variando el resto del día. Tras el mediodía aumentará a nuboso en la provincia occidental y a intervalos nubosos en la oriental, persistiendo los cielos nubosos en el suroeste de Gran Canaria. Se esperan lluvias en general moderadas en las islas occidentales y suroeste de Gran Canaria, que podrán ser en forma de chubascos tormentosos y localmente fuertes y persistentes tras el mediodía.

Durante esta jornada, las temperaturas serán propias tenderán a bajar y el viento será el protagonista del día. De madrugada tenderá a ser moderado e irá aumentando a fuerte conforme pasan las horas. Se esperan rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del día.

El jueves, el tiempo no variará en relación al miércoles. Se esperan lluvias en general moderadas, que podrán ser en forma de chubascos tormentosos y localmente fuertes y persistentes, especialmente en vertientes sur y oeste, y con menor probabilidad en vertientes noreste, así como en Lanzarote y Fuerteventura al final de la jornada. El mercurio no se verá afectado pero el viento marcará el compás del día, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura.

El tiempo por islas

Lanzarote

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Arrecife: 19º-25º

Fuerteventura

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Puerto del Rosario: 19º-25º

Gran Canaria

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Las Palmas de Gran Canaria: 20º-24º

Tenerife

Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Santa Cruz de Tenerife: 20º-24º

La Gomera

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

San Sebastián de La Gomera: 20º-24º

La Palma

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a últimas horas del día.

Santa Cruz de La Palma: 17º-23º

El Hierro

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Valverde: 16º-19º