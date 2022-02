Solo el 0,8% de los bomberos son mujeres en Canarias

El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias va a defender una iniciativa para favorecer que cada vez haya más mujeres en los cuerpos públicos de bomberos y bomberas, ya que actualmente son seis, mientras que hay 700 hombres, es decir, apenas el 0,8%.

La diputada del PSOE Pino González va a plantear en el próximo pleno una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Canarias que redacte una ley de coordinación de bomberas y bomberos públicos en la que se incorporen medidas de igualdad para que de manera progresiva las mujeres tengan más presencia en esta profesión.

«Es necesario avanzar en igualdad y romper los techos de cristal que no permiten que las mujeres puedan llegar donde ellas quieran. Porque no hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Las profesiones y las vocaciones no tienen género«, ha argumentado González en un comunicado.

En la iniciativa del PSOE, trabajada con la Agrupación de Bomberos y Bomberas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, se insta al ejecutivo canario a negociar con cabildos, ayuntamientos y agentes sociales una ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Canarias.

La propuesta impulsa la creación de una red de emergencias pública de apoyo entre islas en caso de necesidad, así como la aplicación de criterios que permitan el acceso de más mujeres a los cuerpos de bomberos y bomberas.

Se defiende también el carácter público de todos los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Canarias, de gestión directa, con personal profesional formado por funcionarios públicos.