Sanidad administra 12.618 dosis tras reprogramar las citas por los cambios en la vacuna Astra Zeneca Canarias alcanza las 354.705 de inoculaciones contra la covid-19, y 114.637 personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 9 abril 2021, 09:42

Ayer jueves y tras reprogramar citas por los cambios en la vacuna Astra Zeneca, los profesionales del Servicio Canario de Salud (SCS) lograron administrar 12.618 dosis de las vacunas contra la covidー19, según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de su cuenta de Twitter.

En total se han administrado ya 354.705 dosis de vacunas contra la covid-19, de las 457.120 recibidas, lo que representa el 77,60%. Del total de las dosis utilizadas de los tres laboratorios aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para vacunar en Europa, 249.022 eran de Pfizer, 21.792 de Moderna y 83.891 de AstraZeneca.

Además hasta la jornada de ayer se había logrado la inmunización de 114.637 personas que ya han recibido en Canarias las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 6,13% de la población diana (1.871.033 personas).

Por otro lado la administración sanitaria informaba ayer de la detección de 237 nuevos casos de coronavirus covid-19, lo que suma un total de 48.412 casos acumulado con 4.418 activos, de los cuales 82 están ingresados en UCI y 320 permanecen hospitalizados en Canarias. Además, añadía que en las últimas horas se había producido el fallecimientos de tres personas: un hombre de 67 años y una mujer de 96 en Tenerife, ambos asociados a sendos brotes familiares, y una mujer de 63 años en Fuerteventura. Todos ellos padecían patologías previas y permanecían ingresados en el hospital.

La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias se situó en 59,28 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 120,45 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 109 casos con 20.448 casos acumulados y 2.288 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 113 casos y cuenta con 20.131 acumulados 1.817 activos. Lanzarote suma 11 nuevos casos con 4.703 acumulados y 86 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.119 casos acumulados con cuatro casos más que la jornada anterior y 220 activos. La Palma no suma casos nuevos y cuenta con 484 acumulados y 22 activos; El Hierro tampoco incrementa sus casos, por lo que sus acumulados se mantienen en los 301 y cuenta con un activo. Por último, La Gomera tampoco suma nuevos casos, por lo que sus acumulados son 225 y no cuenta con casos activos. Por un error en Grafcan figuran en la Gomera tres casos activos, cuando en realidad no tiene ningún caso.

Ayer se realizaron en las islas 984.612 pruebas PCR, de las que 3.039 se corresponden a las últimas 24 horas.