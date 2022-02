«El Salto de Chira también ayudará a bajar el precio de la energía»

-En el acto de inicio de los trabajos para el Salto de Chira, se apuntó el año 2026 para la finalización de los trabajos. ¿Esa fecha no es una carta a los Reyes Magos, teniendo en cuenta la complejidad de la obra?

-No, no. Son los plazos que figuran en el proyecto y en una obra de estas características confío en que se puedan adelantar los plazos. Sí creo que para el año 2026 puedan estar ejecutadas las obras y, además, una parte de la obra estará en funcionamiento mucho antes, como la desaladora y el traslado del agua a las presas.

-¿Sigue pensando que cuando llegue ese 2026, la tecnología del Salto de Chira no será obsoleta?

-No será así. En absoluto. Desgraciadamente las alternativas que hoy se plantean y las que se dibujan para el futuro son mucho más contaminantes, afectarán muchísimo más al paisaje y al territorio que este Salto de Chira, entre otros factores porque las baterías tienen una vida muy corta. Si las sustituimos, en el mejor de los casos, cada 20 o 25 años, tendremos que pensar en los minerales que se usan y dónde las reciclaremos en Canarias; nos costaría tres veces más la propuesta. Aún así necesitaremos apoyos para el almacenamiento de Salto de Chira. Como se dijo en el acto de presentación, la mayor parte de las obras, más del 90%, va soterrado. El impacto medioambiental no será significativo.

-Hablamos de una apuesta por las energías renovables, pero ahora mismo la energía tiene unos precios desorbitados. ¿Servirá de alguna manera el Salto de Chira para que la energía tenga unos precios razonales?

-Sí. El Salto de Chira también ayudará a bajar el precio. Si hoy los precios de la energía son altos, es porque no han penetrado suficientemente las energías limpias. Está claro que lo que estamos pagando se ha encarecido notablemente por el gas. Nos decían que el gas era más barato y más seguro, pero el gas es lo que propicia ahora ese encarecimiento de la luz. Detrás hay un sistema marginalistabrutal, diseñado por las grandes eléctricas, los lobbyseuropeos... y eso hace que en la subasta diaria, el precio que fija el coste de la energía sea el de la producción más cara. Eso es una enorme barbaridad. Si España dispusiera ahora de la energía limpia necesaria para hacer frente a sus necesidades, el coste sería mucho más barato. Pero es más, a los canarios la generación de energía nos cuesta cada años 800 millones de euros más y eso lo pagan todos los españoles de su bolsillo. El Salto de Chira va a producir una reducción de ese sobrecoste de los sistemas insulares, de manera que nos costará 122 millones de euros menos. Lo notaremos todos los ciudadanos en el recibo de la luz cuando la generación de las renovables sea real y el Salto de Chira va a permitir precisamente que la generación de las renovables sea real, al permitir la penetración de entre un 50% y un 70% de energía limpia. ¿Y sabe cuándo notaremos también un abaratamiento en el recibo de la luz? Cuando avancemos en el autoconsumo: cuando decidamos todos en nuestras casas tener una placa fotovoltaica apoyada en una pequeña batería, o no, por eso animo a la gente a que apueste por el autoconsumo. Estamos dando ayudas públicas suficientes para garantizar al menos el 50% de la inversión.

-¿No falta quitar burocracia? No solo en grandes proyectos, como el Salto de Chira, sino incluso en los pequeños, ya sea el que quiera instalar un molino o incluso una placa fotovoltaica.

-Es así. En mi intervención el jueves lo mencioné, con la ministra presente. Hay que despejar todas las trabas para fomentar ese autoconsumo, tanto de particulares como de comunidades y empresas. Hay que acabar con todo lo que dificulta ahora la penetración de la energía eólica marina, porque ahí es donde está el futuro, ya que no podemos seguir ocupando territorio. Para un inversor, sea una administración, un promotor privado o una familia: es tanto el engorro administrativo que muchas veces resulta disuasorio.

-Menciona la eólica marina, que parece vivir un boom. ¿Cuánta cabe, dónde cabe y quién debe tener la última palabra?

-Tenemos que ponernos de acuerdo en una ordenación consensuada con todas las partes que participamos: administración estatal, autonómica, insular y local. En tierra no hubo ordenación y todo el mundo instalaba donde podía e iba haciendo sombra al siguiente. En la energía eólica marina el plan de ordenación le corresponde al Estado, pero en nuestro caso el Estado ha hecho una propuesta con la que no estamos de acuerdo, porque la eólica marina tiene que permitir los usos tradicionales en nuestro mar, los usos deportivos e incluso debe tener en cuenta las afecciones paisajísticas que se puedan producir, como es el caso de zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana o Mogán.

-¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando vio que desde las instituciones europeas se quiere incluir el gas y la nuclear como energías verdes?

-Afortunadamente eso no está cerrado aún, pero es evidente que se trata de una tremenda barbaridad. No coincido siquiera con lo que plantea el Ministerio español, que dice que no está de acuerdo pero propone una especie de color ámbar, intermedio... Son claramente combustibles fósiles contaminantes y abrir esas posibilidades llevará a que muchas de las inversiones que deberían estar destinadas a las energías limpias se vayan de nuevo al gas y los combustibles fósiles. Todo el mundo coincide en que se debe a la presión de los grandes lobbys energéticos y a algunos países, que tienen su nicho de negocio en el gas y en las nucleares.

-¿Cómo está saliendo el Cabildo del parón derivado de la pandemia desde el punto de vista de saneamiento financiero y de capacidad de estimular que la recuperación sea más intenso?

-La patronal de la construcción española acaba de publicar los datos de licitación y destacaba que cabildos y ayuntamientos son los que están sosteniendo en gran medida la inversión y que la obra pública es la que está manteniendo la economía en las islas. El Cabildo está realizando ahora en torno al 60% de las inversiones en la isla; por tanto, hemos hecho una apuesta decidida por la inversión en estos momentos de parón económico y para eso hemos recurrido a los remanentes, con lo que combatimos también el paro.

-¿Pero sigue siendo una institución con mucho dinero en los bancos, como dice la oposición?

-Eso es pura demagogia y falsear los datos. Es verdad que antes de la crisis teníamos más remanentes ociosos, pero hay que decir que afortunadamente fue así, porque de ahí salieron los recursos para las pymes, para los colectivos que peor lo han pasado en la pandemia. Decir estos días que el Cabildo tiene unos 500 millones en los bancos es falsear la realidad, porque cualquier familia sabe lo que es tener un dinero en una cuenta pero ser consciente al mismo tiempo de que le va a llegar el recibo de la luz y otros gastos del día a día... El Cabildo, por ejemplo, debe tener siempre dinero para pagar las certificaciones de las obras que va ejecutando, por eso digo que hay demagogia. Y hay que tener siempre una cantidad importante para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir.

-Pasemos al capítulo sociosanitario. En Sanidad se quejan de camas ocupadas en los hospitales por pacientes que esperan plazas sociosanitarias. ¿Es un capítulo en el que se podía haber hecho mucho más?

-Sí, sin duda.

-¿Pero no fallan los cabildos?

-Eso es una competencia de la Comunidad Autónoma, que es quien tendría que dotar a las islas de las camas suficientes, como es su competencia la dependencia. Es verdad que los cabildos hemos llegado al acuerdo de financiar al 50% un plan sociosanitario. En el caso de Gran Canaria, cuando estén las mil camas que ahora se encuentran en ejecución, habrá que incorporar más recursos. Pero hay que buscar también otras fórmulas: ayuda domiciliaria, pisos compartidos... Pero también he escuchado a los expertos señalar que la ocupación de esas camas hospitalarias no llega al 10%, de manera que no creo que ese sea el gran problema en los hospitales.

-Estamos en la desescalada de las restricciones por la pandemia. ¿Sigue pensando que no se ha acertado con las medidas y que arriesgamos demasiado?

-No sé si es una desescalada o si es una especie de abrir la veda para que todo el mundo se contagie... hay decisiones que me generan dudas. Durante todo este proceso se dictan normas contradictorias, como el uso de mascarillas en espacios públicos, y se transmiten mensajes equívocos a la ciudadanía. Debemos ser mucho más cautos. Y no bajar la guardia nunca. Vendrán nuevas variantes.

-La pandemia nos dejó con turismo cero y ómicron ha tenido gran impacto al coincidir con nuestra temporada alta. ¿Cree que salimos de este proceso con nuestra capacidad de atracción de visitantes mermada?

-Creo que no. Todo lo contrario. Esta semana el embajador británico ha estado en Gran Canaria y ratifica que es todo lo contrario. Hay pocos destinos que puedan ofrecer la seguridad sanitaria, seguridad en el clima y la seguridad ciudadana que tiene Gran Canaria. Y otra cosa que nos ha destacado siempre como destino es la fidelidad del público. Además, la gente tiene muchas ganas de salir de vacaciones, y cuando salgan, preferirán ir a destinos seguros y que ya conocen. Es lo que reflejan los datos en conectividad, reservas y tendencias ahora del mercado.

-Una cuestión vinculada al turismo: el futuro de la cementera. ¿Debe quedarse en Arguineguín, debe aquella zona dedicarse al turismo, debe la cementera trasladarse a Arinaga?

-En esto quiero ser muy cauto por el papel que me corresponde como presidente del Cabildo y no voy a entrar a decidir sobre competencias que son de otras administraciones. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en su pleno ha decidido manifestar que la cementera debe permanecer donde está y que se debe prorrogar la concesión. Es el Gobierno de Canarias el que debe decidir sobre esa prórroga. Si el Gobierno no prorroga, inmediatamente entra en vigor el Plan Insular de Ordenación, y el PIO establece que esa es una zona turística cuando acabe la concesión. No puedo decir más que eso. Es algo que está reglado.

-Uno de los pilares de su programa de gobierno al llegar al Cabildo fue la soberanía alimentaria, que recibió críticas en su momento. ¿Hemos avanzado algo en ese sentido?

-Nosotros partíamos de un concepto global de sostenibilidad y de ecoísla, que defiende también investigación, innovación, movilidad sostenible... En un archipiélago que depende del exterior para todo, es muy importante defender los conceptos de soberanía sobre determinados aspectos que son importantes para nuestra supervivencia. Lo estamos viendo en materia energética, donde una crisis como la de Ucrania o la que hay entre Marruecos y Argelia, está disparando el precio del gas. Lo mismo con la soberanía hídrica, donde tenemos una larga experiencia, y el Salto de Chira nos permite contar con seis meses de agua para riego. Dice la FAO que en territorios como el nuestro deberíamos garantizar que el 40% del consumo alimentario sea de producción propia, y según un último estudio de la Universidad de La Laguna, hemos pasado de un 10% a un 20%. Estamos avanzando y me parece importante ese concepto de ir poco a poco logrando una mayor producción. Pero es importante que tengamos conciencia todos sobre el consumo de productos locales.

-Inmigración: tenemos de nuevo enfrentamientos entre administraciones por un centro de acogida en Lanzarote, siguen llegando pateras y cayucos, las autonomías no se implican en el reparto de menores, y en Mali, al lado de Canarias, Francia acaba de anunciar que se va... ¿Seguimos sin aprender?

-Sí. Como país y como continente: seguimos con los viejos tics colonialistas, de manera que intervenimos si nos interesa aprovecharnos de sus recursos y si no, dejamos que el problema se agrave. Seguimos sin contribuir para que esos países puedan luchar contra la pobreza, para que avancen. Vamos a seguir conviviendo con el fenómeno de la inmigración, que es un hecho histórico, que además nosotros conocemos bien como pueblo, y por tanto hay que arbitrar medios para que millones de personas no se vean obligadas a esa migración desesperada. Y hay que arbitrar recursos para atender a aquellos lugares donde llegan los migrantes. Uno tiene que hablar con mucha cautela de estas cosas para que no se sume a esto gente que lo usa de manera perversa para generar xenofobia. Con el tema de los menores, hay que forzar a otras comunidades a implicarse, y no se puede consentir que haya mayores en centros de menores y cuando sabemos que esos menores, cuando son adultos, no tienen medios para subsistir y acaban buscándose la vida o simplemente en la calle.

«No puedo estar en contra del ciudadano que vota a Vox, pero sí contra las ideas que defiende ese partido»

– ¿Ve a Vox sentado en el pleno del Cabildo en 2023?

– Caben todas las posibilidades. Las encuestas no apuntan a una subida de Vox en Canarias como en otros territorios. pero no me extrañaría que se produjese un aumento, y los últimos acontecimientos en el PP favorecen a Vox. La crisis del PP, o una posible división, solo beneficia a lo que está a su derecha.

–Si Vox entrase en un Cabildo o en Ayuntamiento, ¿qué deben hacer los otros partidos? ¿Es partidario de los cordones sanitarios? Si entran, son representantes de la ciudadanía igual que el resto.

–Son representantes de la ciudadanía, pero que defienden ideas que van en contra de los derechosos y las libertades alcanzadas. Yo no puedo estar en contra de ese ciudadano que vota libremente a Vox, pero sí en contra de las ideas que defiende ese partido. Pactar o apoyar ideas en contra de lo que hemos consensuado, después de tanto trabajo y tantas luchas históricas, es otra cosa, y hay lugares en Europa, como Alemania o Francia, donde lo tienen muy claro porque saben además lo que significan esos partidos y el daño que han hecho sus ideas.

–¿Fenómenos como el de Soria ¡Ya! y otros partidos en Castilla y León con representación en las últimas elecciones le sorprenden?

–Carlos Fuentes decía: no hay globalidad que valga sin localidad que sirva (sonrisas).

–¿Hay que preocuparse por ello? ¿No lo ve como un paso atrás en la democracia?

–No, entre otras cosas porque provengo del municipalismo y sé cuánta ignorancia se produce en los ámbitos superiores al municipalismo respecto a la vida cotidiana. La democracia debe ser de abajo hacia arriba; no se puede imponer de arriba hacia abajo.

–¿Ya tiene claro dónde estará en 2023? ¿En qué lista?

–Pues no lo sé (sonrisas),

–¿O dónde quiere estar?

–En 2023 hasta junio estaré aquí. No depende de mí solo: depende de la familia, depende de la organización política, de las circunstancias... en un año pueden pasar muchas cosas. Desde luego nunca estaría en una lista distinta a la del Cabildo.

–El PSOE ya ha desvelado que Augusto Hidalgo será su candidato al Cabildo. ¿Lo ve como un problema?

–No. En 2019 también nos vimos haciendo campaña con un candidato del Partido Socialista tras cuatro años de pacto y se pudo hacer una campaña no beligerante, desde el respeto. No hay por qué plantear una campaña desde la confrontación.

–Si se diesen los mismos números que en las elecciones de 2019, ¿repetiría el mismo pacto?

–Sí, sí. Creo que el pacto ha funcionado bien, se ha dado respuesta a las necesidades de la gente. Sigo pensando que un pacto de progreso es lo más adecuado. No descarto cualquier otra posibilidad porque no sabemos la variables que se pueden producir. Pero creo que este pacto está dando buen resultado.