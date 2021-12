El presente ya se escribe en las islas sin combustión

Las empresas que alimentan actividades en la que es precisa la combustión están en la vanguardia de la investigación para aplicar soluciones sin combustión. Es una de las conclusiones que se pudo extraer del foro celebrado en la capital grancanaria, con organización de CANARIAS7 y participación de Jörg Zangen, director general de Philip Morris en Canarias; Manuel Sánchez, presidente de la patronal Faconauto en las islas, y Florencio de la Rosa, director de Planificación Estratégica y Diversificación del grupo DISA. Intervino como moderador Francisco Suárez Álamo, director de CANARIAS7. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Philip Morris y fue emitido en 'streaming'.

Además, se puso en evidencia que la conexión entre empresas de sectores aparentemente tan diversos como el tabaquero, el automovilístico y el energético puede crear sinergias que aceleren la extensión de las soluciones sin combustión, en el marco de la apuesta decidida por un modelo sostenible que busque, en paralelo, que su coste para el consumidor sea el menor posible.

Jörg Zangen señaló que, en caso de Philip Morris, desde el año 2008 la compañía ha invertido «más de 8.000 millones de dólares en investigación científica y desarrollo» del consumo del tabaco sin combustión. «Tenemos», agregó, «casi 1.000 científicos trabajando en ello, entre los que se encuentran profesionales de cerca de 40 nacionalidades, de unas 30 disciplinas científicas (como la biomedicina, farmacología y toxicología) y de ingeniería. Lo único que no ha cambiado es que seguimos vendiendo productos de tabaco. Hoy en día un 30% de nuestros ingresos totales vienen de productos libres de combustión».

El director general de Philip Morris en Canarias fue contundente al señalar: «Por supuesto, que se deje de fumar por completo es lo mejor. Pero para aquellos que deciden seguir fumando, ya tenemos productos alternativos que reducen significativamente el daño. Como la industria del motor sigue mejorando la batería y la autonomía de los coches, nosotros también seguimos trabajando para facilitar el cambio a una mejor alternativa. En esto nuestros centros de innovación en Suiza y Singapur y la inclusión y la confianza en la ciencia son clave».

En cuanto a la industria del motor, Manuel Sánchez hizo hincapié en que el sector «ha cambiado el chip» y está centrado en la sostenibilidad, pero lamentó que sea solo en Europa. Puso como ejemplo que en Faconauto las empresas han asumido el concepto de «ecoconcesionarios», una filosofía que ayuda a reducir las emisiones contaminantes, aprovechar fondos comunitarios para las inversiones precisas y también generar empleo. «Se está haciendo sobre todo ayudando a entender al usuario final, al cliente, y ese 'milagro' no se puede producir sin el apoyo público, porque todo esto tiene un coste», explicó Manuel Sánchez. Todo ello, insistió, «sin demonizar» en estos momentos la combustión, a la espera de que culmine la transformación en marcha. «Está faltando democratizar, que esa cultura del cambio en el tipo de vehículo se pueda llevar a cabo sin un coste elevado para el cliente».

En el caso de Disa, su director de Planificación Estratégica y Diversificación, recordó que en el ADN de DISA está «liderar la transición energética». «Siempre tenemos como idea suministrar productos energéticos y servicios vinculados a la eficiencia, garantizando el suministro en las ocho islas -somos el único operador presente en todas-, y estamos comprometidos con la descarbonización». Florencio de la Rosa puso como ejemplo que DISA ha sido la primera en poner en servicio las llamadas 'electrolineras', suministradoras de energía para coches eléctricos, y también ha instalado ya la primera estación de servicio de gas natural para vehículos.

En el foro se abordó también qué puntos tienen en común los tres sectores representados por los intervinientes. Al respecto, Jörg Zangen señaló que «los coches y los cigarrillos tienen algo en común muy evidente: la combustión. Los coches queman combustible, los cigarrillos queman tabaco. En ambos casos, esto tiene consecuencias no deseadas que dañan el medio ambiente y la salud. Como empresa tenemos la responsabilidad de minimizar el daño que crean nuestros productos. La industria del automóvil está experimentando una gran transformación pasando de los coches de combustión a los coches eléctricos. En el caso de los cigarrillos, la mayoría de las sustancias nocivas proceden de la combustión». Uno de los pasos que ha dado Philip Morris ha sido cambiar sus vehículos por coches por coches eléctricos. «Siempre le digo a mi equipo», prosiguió Jörg Zangen, «que no podemos esperar que los fumadores cambien sus hábitos si nosotros mismos no estamos preparados para hacerlo. Y si no lo conseguimos aquí en las islas con las pequeñas distancias que tenemos ningún otro mercado lo conseguirá. En concreto esta iniciativa supone evitar la emisión de 124.601 kg de CO2, equivalente a plantar casi 21.000 pinos canarios. Nuestra empresa en Canarias contribuye a que se conserve la riqueza natural de las islas. La nueva flota de Canarias es un ejemplo de ello y va a contribuir a la consecución de estos objetivos de la compañía en materia de sostenibilidad de cara al futuro próximo».