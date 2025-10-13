La Policía Nacional incorpora tres unidades móviles para tramitar el DNI y el pasaporte Las furgonetas (dos en Las Palmas y una en Santa Cruz de Tenerife) llegarán a los municipios más alejados con medios para tramitar el DNI o el pasaporte en apenas diez minutos

La Policía Nacional ha incorporado tres nuevas unidades móviles de documentación (Vidoc) en Canarias, dos en la provincia de Las Palmas y una en Santa Cruz de Tenerife, que llegarán a los municipios más alejados con medios para tramitar el DNI o el pasaporte en apenas diez minutos.

Se trata de un nuevo sistema que sustituye el antiguo servicio de DNI móvil, que requería desplazamientos repetidos para la entrega del documento, ya que ahora el proceso se completa en una única visita.

En estas unidades también se podrán renovar certificados digitales, consultar o modificar su clave PIN mediante huella dactilar, validar la autenticidad de documentos y registrar el DNI en la aplicación móvil MiDNI, la nueva app que acreditará la identidad digital de los ciudadanos a partir de 2026 para trámites cotidianos como la recogida de paquetería, el registro en establecimientos hoteleros o el ejercicio del derecho a voto.

En una primera fase, las unidades Vidoc prestarán servicio en los municipios grancanarios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Brígida, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo.

El servicio se ofrecerá de lunes a viernes de manera ordinaria, estableciendo visitas periódicas a cada municipio aproximadamente cada 20 o 25 días y las fechas de desplazamiento y la relación de ciudadanos citados se coordinará entre la Jefatura de la Oficina de Expedición correspondiente de cada localidad.

Los ciudadanos interesados en estos servicios deberán solicitar cita previa a través de su ayuntamiento, que elaborará la lista de personas con fecha y hora asignadas, para, posteriormente, fijar el día en que la unidad se desplazará al municipio para realizar la expedición. En una primera fase, las visitas se realizarán según un calendario acordado entre el responsable de la unidad y los ayuntamientos participantes, pero el servicio pasará a organizarse en función de la demanda existente en cada municipio.

Esta iniciativa es un paso más en el proyecto de adaptación tecnológica ideado por la Dirección General de la Policía, que se complementa con el lanzamiento del DNI Express, los Puntos de Actualización de Documentos (PADS) y la aplicación móvil MiDNI, que facilitan aún más la gestión documental. El proyecto se enmarca en el Plan de Identidad Digital de la Dirección General de la Policía Nacional y está financiado con fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (Next Generatión EU).