Para una perito, no «era normal» que Programas Asistenciales del SCS valorara una adjudicación Caso mascarillas «Creo que lo mejor era resolver el contrato, estaba claro, porque no habían entregado las mascarillas», declaró al fiscal Anticorrupción

Las tres jefas del Servicio Canario de Salud (SCS) que comparecieron ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de peritos por el caso Mascarillas, coincidieron en señalar que no era habitual que la directora general de Programas Asistenciales firmara una resolución insistiendo en la necesidad de comprar mascarillas FFP3 y que por ese motivo se adjudicó el contrato pagando por anticipado a RR7 United SL: «Solo le puedo decir que no es normal que Programas Asistenciales entre en una valoración», declaró la jefa de Contratación y Asuntos Generales de Recursos Económicos de este organismo.

«Habitual, no es, a mí no me ha pasado. Yo, para esas cuestiones, acudo a los letrados que son los que me tienen que informar de los pros y contras de la resolución de un contrato. Ya le digo que tuve que resolver una vez un contrato porque me presentaron unas mascarillas que eran una porquería, lo llevé al servicio de Prevención de Riesgos Laborales y me dijeron que no valían y resolví el contrato. No había pagado hasta que recogiera la mercancía, por lo que no la recogí y se acabó y no ha habido litigio ni nada», manifestó esta funcionaria al fiscal que la interrogó, Javier Ródenas.

Sobre la justificación en la que se apoyó Conrado Domínguez para pagar los cuatro millones por adelantado a una empresa que se dedicaba a la compra y venta de coches, expuso que «yo, si estuviera en su lugar, me hubiera asesorado con mis compañeros jurídicos de la consejería. Habría ido a ellos para que me informaran si esto sería un problema para mí o cual era la salida mejor para las partes. Creo que era resolver el contrato, estaba claro, porque no habían entregado las mascarillas», declaró la especialista.