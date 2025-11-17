La periodista Susanna Griso, este viernes en CANARIAS7 La periodista, que conduce 'Espejo Público' en Antena 3, será la invitada del FOROCanarias7

La periodista Susanna Griso visita será la invitada del FOROCANARIAS7 de este viernes.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Ccanaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

La periodista Susanna Griso es la invitada este viernes, día 21 de noviembre, en el Foro CANARIAS7, donde conversará sobre periodismo y otras cuestiones de actualidad.

Con una larga trayectoria televisiva, Susanna Griso conduce de lunes a viernes 'Espejo Público' en Antena 3, un espacio de referencia en el mundo audiovisual por su forma de tratar la actualidad informativa con rigor y pluralidad.

En el acto, que tendrá lugar, a las 9.30 horas, en las instalaciones de CANARIAS7 en Las Palmas de Gran Canaria, Susanna Griso contestará a las preguntas del director del periódico, Francisco Suárez Álamo.

El evento, organizado por CANARIAS7 y patrocinado por el Gobierno de Canarias, será ofrecido en streaming a través de la edición digital del periódico (www.canarias7.es).

Temas

Susanna Griso Raventós