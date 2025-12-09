Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados El presidente de Canarias abordará asuntos como los servicios públicos, la inmigración y la financiación de las universidades, entre otros temas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo interviniendo en en un pleno del Parlamento de Canarias.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 10:39 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responderá a las preguntas de los diputados en el Congreso de Canarias. Entre los asuntos que se abordarán figuran la inmigración, las relaciones con Marruecos, la financiación de las universidades públicas y el uso del superávit del presupuesto general, además de otras materias que deberá aclarar el presidente.