El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una imagen de archivo interviniendo en en un pleno del Parlamento de Canarias. Efe

Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados

El presidente de Canarias abordará asuntos como los servicios públicos, la inmigración y la financiación de las universidades, entre otros temas

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:39

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responderá a las preguntas de los diputados en el Congreso de Canarias. Entre los asuntos que se abordarán figuran la inmigración, las relaciones con Marruecos, la financiación de las universidades públicas y el uso del superávit del presupuesto general, además de otras materias que deberá aclarar el presidente.

