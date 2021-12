CRÓNICA DESDE LA PALMA La Palma pide no quedar en el olvido La visita de los Reyes reconforta a los que han perdido todo porque supone un reconocimiento a su tragedia. Además don Felipe aseguró que «no faltarán las ayudas». Ahora hace falta que lleguen con celeridad

No se olviden de nosotros cuando se vaya la televisión. No tenemos nada. Ayúdennos», le dijo ayer una de las afectadas por la erupción a los Reyes don Felipe y doña Letizia en la plaza de La Laguna (Los Llanos), en lo que es el clamor generalizado de una isla. Y el Rey cogió el testigoy lanzó un mensaje que trascendió las meras palabras para convertirse en un compromiso. «No van a faltar las ayudas. Aquí están todas las administraciones y el compromiso es muy claro. Van a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a recomponer sus vidas», dijo el Rey, que aseguró que La Palma «será reconstruida y tiene futuro».

Ahora la duda de los palmeros es saber cómo, precisamente esas administraciones, gestionarán las ayudas para que lleguen cuánto antes, de forma ágil y sencilla. Solo está en mano de los gobernantes políticos el minimizar este drama o alargarlo.

Al margen de este asunto, y respecto a la visita de los Reyes, una puede ser más o menos monárquica, creer o no en el papel que juegan los Reyes en esta democracia o caerle mejor o peor don Felipe y doña Letizia pero estoy segura de que la visita de los Reyes de España ayer a la Palma reconfortó a muchos de los que han perdido todo. El viaje de don Felipe y doña Letizia a La Palma supone para los isleños el reconocimiento a la tragedia que están viviendo y que se les valore. Aunque se encuentren a 2.000 kilómetros de la península y en una isla no capitalina, existen. Forman parte de este país y tanto los canarios como el resto de España están con ellos. Sus penas son las penas de todos los españoles y eso consuela. Los afectados, los que se han quedado sin nada, se sienten más reconfortados. No están solos.

Las directoras de los colegios engullidos por la lava confían en que se les reagrúpe a todos los niños juntosLos palmeros están a la espera de conocer las medidas que aprobará hoy el Gobierno canario

Ahora es vital que empiecen a llegar euros. Como afirmaba una vecina de Todoque, con un niño de dos años, y cuya casa ha quedado bajo la lava, lo que necesitan la mayoría de ellos es dinero para poder construir de nuevo su casa. El Gobierno de Canarias anunció ayer que estaba gestionando la compra de 280 viviendas y es una gran noticia como respuesta habitacional en el corto plazo pero, no hay que olvidarlo, todas estas personas que han perdido su casa no vivían en pisos sin terraza o con un pequeño balcón. Sus viviendas eran casas grandes con un terreno en el que tenían una piscinita para los niños o bien, ganado, o cultivos. Y muchas no eran viviendas de ricos, ni grandes mansiones sino casas o bien de autoconstrucción o heredadas y mejoradas con sus propias manos.

Así que, aunque estas personas agradecen mucho que les den un piso para vivir de momento, a la larga quieren una casa similar a la que tenían, donde puedan seguir con sus hijos al aire libre, hacer una barbacoa o pegarse un baño. Cuando hablas con ellos te dicen que, además, les gustaría tener a sus mismos vecinos y que sus hijos pudieran ir al cole con el mismo grupo de niños que antes. Es decir, aunque fuera en otro sitio, poder recuperar el barrio que tenían.

El Consejo de Gobierno de hoy prevé aprobar medidas encaminadas a este objetivo mediante una revisión del planeamiento urbanístico. Se trataría de facilitar y agilizar que se puedan levantar esas viviendas en otra zona de la isla, próxima a donde residían para minimizar el trauma vivido.

La directora y profesora del colegio de Todoque, que ayer estaba a punto de ser comido por la lava, la grancanaria Alicia Martinez, que lleva más de 30 años en la isla, abogaba por mantener la pequeña comunidad de 25 alumnos que había en esa escuela unitaria. Como explicaba ayer, en la escuela rural el colegio es la prolongación de la familia y el vínculo es muy fuerte entre los niños. De ahí que, confía en que las autoridades decidan cederles alguna de las escuelas unitarias que se han cerrado con los años por falta de niños para que los 25 puedan seguir acudiendo a clase 'con su familia'. Para lograrlo y que, si eso se produce, los niños sientan el menor desarraigo posible después de lo vivido, Alicia rescató del colegio sepultado aquellos artículos con más valor sentimental para los pequeños y que pueden identificar como propios. Libros, material escolar, los juguetes del patio, los paneles de trabajo y unas tarjetas de animales «con las que juegan mucho» fueron salvadas de la lava con el fin de volver a colocarlas en el aula y que los pequeños se sientan como en su escuela anterior. Los Llanos de Aridane, Noelia García, está con ellos