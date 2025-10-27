Los «pabilitos», la tradición canaria que prenderá la mecha el día de los Finaos Algunas costumbres autóctonas de las islas están desapareciendo por el esplendor de festividades extranjeras

Se acerca el final del mes de octubre y los jóvenes no hablan de otra cosa que del disfraz que van a llevar la noche de Halloween. Esta festividad americana, que en España se ha adoptado como propia hace unas décadas,ha provocado que tradiciones canarias estén desapareciendo.

Una de ellas son los «pabilitos» o pabilos, una costumbre del Día de los Finaos (31 de octubre al 2 de noviembre) que consiste en encender velas en las ventanas o en pequeñas embarcaciones de aceite y agua para recordar a los seres queridos que habían fallecido y guiar a las almas de los difuntos. Según la RAE, esta tradición autóctona de las islas debe su nombre a la «mecha que está en el centro de la vela».

Los pabilitos se hacían con corcho de pino, en piezas pequeñas, en las que se insertaba un «pabilo» o mecha para que arda una luz tenue. En municipios del sur de Tenerife, como Vilaflor de Chasna, estas artesanías (lucitas de corcho) se han recuperado como parte del patrimonio cultural bajo el nombre de «pabilitos de corcha».

Aunque la tradición se conserva más viva en algunos municipios concretos, hoy día se realiza con menos frecuencia que antaño, y en muchos casos forma parte de actividades de rescate del patrimonio cultural local.

La internacionalización provoca que otras fiestas populares como Halloween o el Día de Muertos vayan ganando terreno a otras autóctonas. De ahí que las instituciones canarias refuercen una programación de actos basada en este tipo de tradiciones, reclamando a los vecinos no olvidar la esencia de la tierra.

