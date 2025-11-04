Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 4 de noviembre de 2025
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán. Arcadio Suárez

Onalia Bueno responde a 1ºCAN: «Yo no estoy donde no se me quiere»

La alcaldesa de Mogán sale al paso de por qué no está dentro de la nueva formación política, añade que «el camino aún es largo» y puntualiza que lo importante «son los intereses de Canarias y no los personalistas de alguno»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

En diciembre de 2024, en una entrevista concedida a CANARIAS7, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán y líder de Juntos por Mogán, destacaba que «vamos a ayudar a Teodoro Sosa a ser el próximo presidente del Cabildo» y añadía que apostaba por una alianza con los partidos locales salidos de Nueva Canarias.

Once meses después, Onalia Bueno ha quedado fuera de Primero Canarias, la nueva formación que ha surgido en torno a esos partidos locales que han abandonado Nueva Canarias. Este pasado lunes, tras la presentación del balance que la alcaldesa de Mogán realizó sobre el primer año de la tasa turística, le cuestionamos sobre estos últimos meses y aquellas manifestaciones y la edil moganera fue clara: «Ellos han decidido cambiar y yo no estoy donde no se me quiere», añadiendo que aquel proceso «lo iniciamos nosotros» y puntualizando que «el tiempo dirá, porque este camino es muy largo aún».

Onalia Bueno no quiso incidir en más aspectos, pero sí añadió que lo importante «son los intereses de Canarias y no los personalistas de alguno». En la entrevista de 2024 fue clara: «No podemos seguir permitiendo que en ese Congreso de los Diputados, Canarias esté en desventaja». Onalia finalizó reiterando: «No estoy donde no se me quiere».

