Los ojos de la ley: así opera la unidad de drones de la Policía Canaria Personal cualificado y más de 500 vuelos en 2025, el GOA ya es esencial para la seguridad pública en las Islas

Los drones han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una extensión natural de la mirada policiaL.

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Desde lo alto, todo parece distinto. Las calles se ordenan como un tablero, los movimientos se revelan con claridad y lo invisible -ese rincón donde a veces se esconde el delito, el peligro o la urgencia- se vuelve visible. Los drones, esas pequeñas aeronaves que sobrevuelan silenciosamente el cielo, han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una extensión natural de la mirada policial.

Allí donde el ser humano no llega con la rapidez, la precisión o la seguridad necesaria, llega el dron: discreto, eficaz y vigilante. En un mundo que exige respuestas ágiles y herramientas inteligentes, el cielo se ha convertido en un nuevo terreno de vigilancia, y en Canarias, ese cielo ya tiene nombre propio: el Grupo de Operaciones Aéreas (GOA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Así, los drones tienen un gran valor estratégico para el cuerpo en el Archipiélago, ya que este terreno no solo es mar y volcán. Este territorio insular, caracterizado por su compleja orografía, un extenso patrimonio natural que proteger y miles de eventos públicos al año, requiere de una perspectiva aérea inmediata, operar en entornos de difícil acceso y aportar pruebas audiovisuales precisas en tiempo real para dar respuestas rápidas.

Por ello, a finales de 2023, comenzó a tomar forma una nueva estructura dentro del CGPC: el Grupo de Operaciones Aéreas (GOA). Su nacimiento fue formalizado con la Resolución de 10 de julio de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Con ello, las Policía Autonómica se unía a las fuerzas que apuestan por una seguridad pública desde el aire, con drones al servicio del bien común.

De las romerías multitudinarias a la vigilancia medioambiental, el Grupo multiplica la eficacia operativa en el Archipiélago desde el aire

Una mirada más allá del alcance humano

El GOA está integrado actualmente por diez agentes, tanto titulares como colaboradores, quienes poseen la habilitación oficial requerida por la normativa aeronáutica española y europea. No obstante, se someten a un proceso de formación continua. Unas instrucciones que incluyen tanto la actualización teórica -especialmente en lo relativo a los constantes cambios legislativos del sector aeronáutico- como entrenamientos prácticos periódicos en los distintos escenarios operativos existentes.

Dentro de su estructura, encuadrada en la Unidad de Planificación y Apoyo Operativo, se encuentra un equipo de mando compuesto por un subcomisario, un subinspector y un oficial. Además, la unidad cuenta con un equipo de cinco pilotos colaboradores, cuya activación se produce en función de las necesidades operativas. Tres de ellos están destinados en la Comisaría Insular de Tenerife, mientras que los otros dos prestan servicio desde la Comisaría Insular de Gran Canaria.

Hoy, el Grupo cuenta con cuatro aeronaves que combinan potencia, precisión y adaptabilidad. Desde el DJI Matrice 30T, con visión nocturna y altavoz, hasta el DJI Mini 4 Pro, pequeño pero capaz de alcanzar los 18 kilómetros de alcance con una cámara 4K. Cada vuelo es una operación planificada, autorizada por las autoridades de navegación aérea y ejecutada con rigor técnico. Desde festivales multitudinarios hasta rescates en zonas remotas, el GOA ha demostrado ser una herramienta indispensable.

Ampliar

Más de 500 vuelos al servicio de la seguridad pública

La misión del GOA no es solo volar drones. Es volar con un propósito: proteger a la ciudadanía y el territorio canario. El grupo responde a necesidades de vigilancia, control, investigación, prevención y auxilio, tanto del propio CGPC como de otras fuerzas, cuerpos de seguridad y administraciones públicas. Sus drones, más que máquinas, son extensiones tecnológicas de los ojos y oídos de la ley.

Sus intervenciones se extienden a todas las islas. En estas intervenciones, los drones han sido determinantes para cubrir eventos públicos de gran afluencia como bailes populares, romerías, carnavales y conciertos. Entre los eventos más destacados se encuentran aquellos que requieren vuelos en zonas extensas, capaces de abarcar muchos kilómetros, como La Bajada de La Virgen en La Palma, la Bajada y Subida de La Virgen del Pino en Gran Canaria, La Candelaria y El Socorro en Tenerife; así como la Virgen de Los Dolores en Lanzarote.

A lo largo del año, el GOA ha tramitado cerca de 70 Planes de Vuelo Operativos, superando los 500 vuelos, lo que ha contribuido de manera notable a mejorar la seguridad y la eficacia tanto de los efectivos policiales como de las personas que asisten a estos actos multitudinarios. También son sus vuelos los que se activan ante emergencias, catástrofes o desapariciones. Su capacidad de reacción rápida y visión en tiempo real ha permitido localizar personas, coordinar rescates y apoyar en situaciones de protección civil. La unidad de drones del CGPC, en definitiva, se ha convertido en una prolongación aérea de la voluntad de proteger, de servir y de responder.

Los drones, guardianes del ecosistema marino en Canarias

Pero el GOA no solo es útil en grandes concentraciones humanas. En las tareas medioambientales, su aportación es tan delicada como crucial.

El Grupo de Operaciones Aéreas colabora estrechamente con la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) de Medio Ambiente del Cuerpo General de la Policía Canaria en operativos destinados a disuadir posibles infracciones relacionadas con la caza, la pesca, el patrimonio y el turismo activo.

Gracias a la capacidad de sus drones, el grupo proporciona una visión aérea desde puntos inaccesibles para embarcaciones, facilitando la localización tanto de infracciones como de infractores. Esta colaboración permite a los agentes disponer de imágenes precisas que respaldan las comprobaciones sobre el terreno, con el objetivo de corregir conductas que puedan provocar estrés o poner en riesgo la integridad de especies marinas, especialmente los cetáceos, contribuyendo así a la protección del entorno natural de Canarias.

Ampliar

Un futuro en ascenso

Pero si algo tiene claro esta joven unidad del Cuerpo General de la Policía Canaria es que el verdadero reto no está solo en volar, sino en mantenerse en lo más alto. Con la demanda creciente por parte de unidades e instituciones, el GOA se enfrenta al desafío de ampliar capacidades, actualizar tecnología y fortalecer su coordinación con organismos como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). A medio plazo, su hoja de ruta incluye mejoras en la inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes, nuevos dispositivos, y procedimientos estandarizados que hagan del dron una herramienta aún más fiable y efectiva.

El impacto es ya tangible. La incorporación de esta tecnología al trabajo del CGPC ha multiplicado las posibilidades de actuación, optimizando recursos y, sobre todo, ofreciendo una respuesta más rápida y precisa a los ciudadanos.

Porque el GOA no es un grupo aislado. Es un nuevo lenguaje dentro de la seguridad pública en las Islas, una forma distinta de estar presentes: desde el cielo, con precisión, con respeto, con legalidad. En un mundo que cambia a velocidad de dron, Canarias ha encontrado en el GOA una brújula para volar hacia un futuro más seguro.