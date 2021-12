«Una vez más el ocio nocturno está señalado y abandono a su suerte»

La Asociación de Ocio Nocturno de Canarias -Canarias de Noche- que aglutina en su seno al 87% de las empresas del sector-. ha mostrado su «más rotundo malestar y protesta» contra las medidas adoptadas in-extremis en el BOC extraordinario Nº 264, del pasado viernes 24 de diciembre de 2021, por la autoridad sanitaria del Gobierno de Canarias, las cuales «perjudican gravemente a nuestro colectivo».

En este sentido, critica que se limite el horario de cierre a la 01:00 horas, se anulen las ampliaciones de aforo, horarios, y la posibilidad de acogerse a la medida de nivel de alerta inferior al solicitar el Certificado covid-19 UE, entre otras, medidas que se adoptan estando a las puertas de uno de los principales días de las fiestas navideñas, el 24 y el 31, que además este año coinciden ambos en periodos de fin de semana, los cuales son esenciales para reactivar «nuestra maltrecha situación económica».

Todo ello, según indica la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, lo «justifican» por el drástico giro en la situación epidemiologia de nuestra comunidad autónoma que, «aún no estando en niveles de riesgo que lo requieran, según los nuevos baremos de evaluación adoptados por los acuerdos de las últimas reuniones en el seno del CISNS, ha ocasionado un alarmismo en la población, lo que afectó directamente a nuestro sector provocando una masiva cancelación de reservas y cuya principal consecuencia ante ello, fue que la mayor parte del colectivo decidió no abrir sus negocios estos días ante la incertidumbre suscitada».

Además de las cuantiosas pérdidas económicas sufridas, se está generando una «desconfianza en los usuarios, malestar que muchos de estos nos trasladan con indignación hasta el punto de culparnos de ella, pues estiman que los cambios en las medidas estaban ya previstosy eran conocidos por nuestro colectivo y que aun así optamos por mantener las ofertas de eventos y celebraciones, previo pago con reserva anticipada, lo cual suscita si cabe una mayor indignación en nuestro entorno empresarial«, »En ningún momento de la pandemia -añaden los empresarios- se nos ha avisado con antelación de la flexibilización de las medidas y se continúan aplicando continuados cambios semana tras semana, lo cual hace imposible mantener una estabilidad en la programación de nuestro sector, o como se diría comúnmente, estamos sobreviviendo al día«.

Asimismo los empresarios afirman que, todo ello va en un solo sentido, con la «única finalidad de someter a nuestro sector de actividad para que se vea obligado a un cierre encubierto», con este nuevo horario y unas medidas arbitrarias que se antojan subjetivas y carentes de sentido«, más aún habiendo obtenido la ratificación el mismo día 24 de diciembre por el TSJC de la obligatoriedad de solicitar el Certificado covid-19 EU, en niveles de alerta sanitaria 3 y 4.

«Estamos convencidos de que la autoridad sanitaria y su distinguido comité de expertos desconocen la variedad de oferta de ocio y servicios de nuestro sector, que el mismo no es analizado de manera objetiva, pues se insiste de manera continuada en que ante la ingesta de alcohol», explican. «Nuestros usuarios pierden el norte, son incontrolables y trasladan a la opinión pública una imagen de incompetencia del empresariado de nuestro sector, que ha tenido que aumentar el personal para poder aplicar las medidas de control adicionales, pues no es tarea del personal del servicio de bar ejercer de administrativos recopilando datos, registros, etc.; d a la sensación de que olvidan que tenemos que lidiar con personas vivas y no con maniquíes a los que podamos manejar a nuestro antojo«, señalan en el comunicado de prensa.