«Estamos en la obligación de demandar más órganos judiciales», advierte Bragado

El presidente de TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, fue tajante al manifestar que se encontraban en la «obligación de demandar más órganos judiciales», para paliar el gran número de litigiosidad existente en la comunidad autónoma.

«Nos han trasladado a Sala de Gobierno hasta 21 solicitudes de creación de nuevos órganos judiciales», reveló, aunque advirtió que «los medios son limitados y se van a crear, aunque no todos los que pedimos». Según el magistrado, «la horquilla estará entre cuatro o seis plazas pero no por ello vamos a dejar de decirlo y las cifras constatan que hacen falta hasta 21 nuevos órganos judiciales», se quejó. «No se conseguirá a medio plazo», tiene claro Bragado, aunque «seguiremos tratando las necesidades a través de medidas de refuerzo de jueces y magistrados coyunturales, que no estructurales», destacó.

El presidente del TSJC expuso también que «el modelo judicial actual, basado en unidades atomizadas resulta obsoleto e ineficiente» y se necesita «con urgencia» un rediseño de la planta judicial funcionando como «los tribunales de instancia».

Según la Memoria 2021, el número de jueces y magistrados activos a 31 de diciembre de 2021 en las islas era 267, de los cuales 148 eran mujeres y 119 hombres.

La situación del año anterior era que de 261 jueces y magistrados, de los que 140 eran féminas y 121 varones. Entre el total de 267 jueces y magistrados se encuentran 14 jueces de adscripción territorial (JAT), es decir, miembros de la carrera judicial a disposición del Tribunal Superior designados para la realización de labores judiciales en plazas vacantes, de refuerzo o sustitución. En la actualidad hay siete por cada provincia.

Por franjas de edades, el pasado 31 de diciembre de 2021 en Canarias había 12 jueces o magistrados de edades comprendidas entre 25 y 30 años, siendo nueve mujeres (el 75%) y tres varones (25%); 59 entre 31 y 40 años, siendo 37 féminas (62,7%) y 22 hombres (37,3%); 89 entre 41 y 50 años, registrándose 50 mujeres (56,2%) y 39 varones (43,8%); 71 entre 51 y 60 años, de los cuales 41 eran mujeres (57,7%) y 30 hombres (42,3%), y 36 entre 61 y 70 años, siendo de éstos 11 féminas (30,6%) 25 varones (69,4%).

En el ámbito nacional, a 31 de diciembre de 2021 la carrera contaba con 5.407 jueces y magistrados, d e los cuales 3.028 (56%) eran mujeres y 2.379 (44%) hombres.

La mejora de las infraestructuras judiciales ha sido otra de sus reivindicaciones, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife, que presenta una «dispersión de órganos ineficiente», en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane y en Santa Cruz de La Palma, y en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife.

Los partidos judiciales de los núcleos turísticos de Granadilla de Abona y de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, siguen siendo también los que precisan de mayor refuerzo de personal, si bien está previsto la creación de nuevos juzgados en ambos municipios.