Imagen de la grada llena de espectadores en la pista de la avenida de la Playa de Las Canteras. Cober

«Nunca lo había visto antes pero me parece una pasada, ¡quiero probarlo!»

Numerosos aficionados y curiosos disfrutaron de una intensa jornada de partidos en el recinto ubicado en la playa de Las Canteras

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:57

Comenta

Llegó el pickleball a la playa de Las Canteras y lo hizo por todo lo alto, con un recinto de lujo que hizo las delicias de los amantes de esta disciplina deportiva y que también despertó la curiosidad de aquellos que aún no la conocen. Desde primera hora se congregaron los mejores jugadores de país en busca de ir pasando eliminatorias para poder disputar este domingo las grandes finales.

La música y el espectacular montaje atrajo al recinto a muchas personas que paseaban por la avenida de la playa y acabaron viendo los partidos desde la grada. «Nunca lo había visto antes pero me parece una pasada, ¡quiero probarlo!», exclamó Javier Oramas, quien suele jugar a deportes parecidos como el pádel pero nunca antes había visto un partido de pickleball en directo.

«Es muy dinámico, intenso y divertido, había escuchado hablar de este juego y me despertó interés, pero ahora que lo vi me he quedado enamorado. Mola muchísimo así que quiero probarlo», comentó Javier mientras su pareja jugaba con su hija en la cancha paralela a la pista central.

«Me parece incluso menos lesivo que el pádel al no tener paredes y demás, aunque estoy deseando ver un partido de dobles porque el ritmo tiene que ser espectacular», sostuvo mientras disfrutaba de la semifinal masculina protagonizada entre Ignasi De Rueda y Alexander Serrano Ruano, que se decantó a favor del primero tras un intenso encuentro de tres sets con numerosa alternativas. Incluso, en el segundo que perdió De Rueda, este llegó a decir «quiero marcharme a mi casa» mientras no le salían las jugadas, pero se recompuso y ganó la ronda definitiva y se enfrentará este domingo a Alberto Horcajuelo Vicente: «Lo retiro, ¡jeje! Vamos a por todas a ganar», confesó eufórico a sus allegados al término del encuentro.

Yurena Rodríguez sí que acudió a Las Canteras para ver los partidos de este torneo «porque me parece súper interesante. Vi en CANARIAS7 que las finales se celebraban aquí y por eso me di un salto. Quería ver en directo cómo se juega y los detalles de este juego y la verdad es que me gusta un montón», dijo. Destacó «muchas cosas como la pelota, el bote que tiene que te permite darle potencia a pesar de lo pequeño que es el campo de juego, la pala que es más ligera y te permite moverte con más velocidad... Estoy entusiasmada porque son partidos rápidos y muy entretenidos y ya estoy deseando que sea mañana para ver las finales y, desde que llegue el lunes, me pongo a buscar dónde puedo jugar al pickleball en Gran Canaria», confesó.

El espectáculo estaba en la pista, la diversión en las gradas y el buen ambiente y compañerismo se disfrutaba en la zona habilitada para los participantes y organización. Allí muchos jugadores se reunían para ver y comentar los partidos de sus compañeros. Pero si había un aspecto en el que todos coincidían era el marco incomparable donde se estaba desarrollando esta sexta y última prueba del año: la playa de Las Canteras. «Es un espectáculo poder disfrutar de este paisaje y clima en pleno mes de noviembre. Estamos todos encantados de habernos desplazado hasta Gran Canaria y ya cuando vimos el montaje y el lugar, alucinamos. Es el mejor torneo en el enclave más increíble», sostuvo Raquel Amaro, quien se enfrentará en la final individual femenina a Sabrina Méndez.

La citan en las canchas de La Cícer, en la joya de la corona de la capital grancanaria.

