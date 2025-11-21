Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025
Aemet

Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar

La Palma está en aviso amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:03

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes intervalos nubosos y probables lluvias, sobre todo en La Palma, la isla más azotada por el mal tiempo en las últimas semanas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y el viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste.

Las precipitaciones serán persistentes en La Palma, en aviso amarillo durante la segunda mitad del día por probables acumulados iguales o superiores a los 60 litros en 12 horas. Ese aviso se mantendrá el sábado, con probables lluvias también El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

A partir del domingo, la situación cambiarán y las temperaturas subirán, sobre todo las máximas. Llegará «una masa de aire continental, más seca, más ligera», que empujará las tempeturas hacia arriba, explica David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias. Las temperaturas máximas repuntarán hasta los 26 grados, sobre todo en las islas orientales, y podría aparecer una ligera calima.

El lunes no habrá muchos cambios, pero a partir del martes las temperaturas, de nuevo, registrarán un ligero descenso debido a una nueva ondulación del chorro polar que afecta sobre todo a la península. En Canarias se notará un «refrescamiento», explica Meteored, con vientos norte-norte que irán a más y lluvias en el norte de las islas, más considerables en las islas montañosas.

La previsión del tiempo por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 18-23.

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en el este. Viento del noreste con intervalos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 18-23.

Gran Canaria

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte, este y en zonas de interior durante la mañana, donde no se descartan lluvias en general débiles, dispersas y ocasionales, más probables en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 19-23.

Tenerife

Intervalos nubosos con probables lluvias en el este durante la primera mitad del día y sin descartarlas en medianías del oeste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 19-24.

La Gomera

Intervalos nubosos predominando los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y con brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 19-24.

La Palma

Cielos nubosos a cubiertos con lluvias persistentes en el este desde primeras horas de la mañana, especialmente en medianías donde se podrán superar los 60 litros en 12 horas durante la segunda mitad del día. Serán menos probables en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este a noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 19-23.

El Hierro

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso durante las horas centrales, sin descartar lluvias débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 14-17.

