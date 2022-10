María Fernández: «Canarias no es ni debe ser una cárcel» La diputada de Coalición Canaria pide al Gobierno «una política y una gestión más humanitaria»

María Fernández Pérez (diputada en el Congreso de Coalición Canaria) pidió al ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, durante el pleno del Congreso de esta mañana, más implicación del Gobierno ante las cifras de llegadas de inmigrantes a las islas. « Canarias no es ni debe ser una cárcel. No nos deje solo señor ministro. Sé que somos el sur del sur, pero l o que le estamos pidiendo es una política y una gestión más humanitaria. Repito, no se soluciona con grandes cárceles y dinero, sino con solidaridad, con una implicación real del Gobierno español y una implicación del Gobierno implicando a Europa con una política migratoria decente«, aseveró.