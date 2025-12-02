Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 2 de diciembre de 2025
Imagen del Atlante, en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alosno

La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre

Llegarán precipitaciones de carácter moderado a las islas y las temperaturas se mantendrán estables

CANARIAS7

CANARIAS7

Las PAlmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:58

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia, para el inicio de diciembre, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas. Las precipitaciones serán probables aunque de carácter en general débil en Lanzarote y en Fuerteventura durante la madrugada. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas.

Para este miércoles, en el norte de las islas montañosas, habrá predominio de cielos nubosos y en el resto de zonas, intervalos nubosos. Las lluvias se dejarán sentir pero serán de carácter débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, tendiendo a ser de carácter débil y ocasional a lo largo de la tarde. El termómetro de mantendrá estable. El viento sí variará, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve donde no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y, en especial, a últimas horas.

El jueves el tiempo será similar, con predominio de cielos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como a primeras horas en cumbres, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

El tiempo por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado.

Arrecife: 17º-23º

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado.

Puerto del Rosario: 18º-22º

Gran Canaria

Predominio de cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas. Brisas en el suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 18º-22º

Tenerife

Cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente norte.

Santa Cruz de Tenerife: 18º-22º

La Gomera

Cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en el suroeste.

San Sebastián de La Gomera: 19º-22º

La Palma

En el norte y este, nuboso o cubierto con lluvias débiles y ocasionales, siendo más frecuentes en medianías del nordeste. En el oeste, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes a últimas horas. Brisas en el oeste.

Santa Cruz de La Palma: 18º-22º

El Hierro

En el norte, predominio de los cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, y apertura de algunos claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres donde son probables rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en el suroeste.

Valverde: 14º-17º

