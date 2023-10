«Llevan inmigrantes a un balnerario de lujo y muchos palmeros siguen en contenedores»

Alberto Rodríguez, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados y concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, alza la voz ante la masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias.

–¿Qué análisis hace de la nueva crisis migratoria?

–Los datos del Ministerio del Interior sobre la primera quincena de octubre son datos récords. Todo anuncia a que nos vamos a acercar a nuestros máximos históricos y mientras esto sucede no vemos ningún cambio de políticas, ni de planteamientos, ninguna asunción de culpa ni responsabilidad, en una situación que solo empeora. La acción del Gobierno de España está dirigida únicamente a la gestión del problema y en ningún caso a la solución del problema. Vox sigue presentando iniciativas encaminadas a solucionar el problema. En primer lugar hay que acabar con el efecto llamada que se produce con quienes han pasado por las manos de la inmigración ilegal y han conseguido su éxito llegando no solo a Canarias sino a la Europa Continental con las derivaciones que ha acelerado en las últimas semanas el Gobierno y que han indignando a muchísimos españoles al ver los establecimientos en los que se les está acogiendo, como un balneario de lujo en Valladolid o un hotel de lujo en Málaga. Los canarios no podemos olvidar que muchos afectados por el volcán de La Palma siguen viviendo en unos contenedores. Otra queja por parte de las administraciones implicadas, sobre todo los alcaldes, es que no se les comunica nada sobre la llegada a su territorio de estos inmigrantes ilegales. Los contribuyentes españoles y europeos tienen que asumir un altísimo coste para acoger en estos términos de pensión completa en hoteles o balnearios de lujo a los inmigrantes ilegales. Medidas que contrastan con la eliminación de las ayudas que ya desde la OCDE y la Comisión Europea se exige a España en relación con la crisis económica derivada de la pandemia.

–En las últimas semanas se ha producido la visita de varios ministros a las islas. ¿Ha cambiado algo la situación?

–Para nada. No ha habido ningún cambio de política.

–¿Cuáles son las medidas a adoptar para acabar con esta situación?

–Hay que acabar con el efecto llamada y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en tema de extranjería. Es significativo el caso de Bélgica, en el que un ministro dimite por una orden de expulsión no ejecutada que culminó con el asesinato de varios ciudadanos suecos. Aquí en España el incumplimiento de las órdenes de expulsión es masivo, prácticamente absoluto, y nadie dimite. Otra medida que solicitamos es la relación multilateral en el seno de la Unión Europea con los países origen y de tránsito de la inmigración ilegal cuando no colaboran con aquellos países que ejercen de frontera común y les impide las deportaciones porque no acogen a sus propios nacionales. Es surrealista. Debe revisarse las ayudas financieras que se dan a estos países, que ya no solo es que no colaboran sino es que hay países como Marruecos que usan la llave de la inmigración ilegal para defender sus intereses en contra de los intereses españoles.

–Y si esto continúa así año a año. ¿Cómo ve Canarias dentro de unos años?

–Canarias y toda España está sufriendo las consecuencias de la inmigración ilegal y deberíamos aprender de qué consecuencias han tenido estas políticas de fronteras abiertas en otros países de la Unión Europea como Francia o Bélgica, en la que hay una creación de guetos por parte de los inmigrantes ilegales que no han venido a integrarse en estos países de destino sino que crean unos guetos, los que son denominados como no-gone zones, donde la policía no se atreve a entrar y donde no rige la ley de los estados miembros de la Unión Europea sino que rige la ley islámica, con gravísimas consecuencias para las mujeres que habitan dentro de nuestras fronteras con prácticas como los matrimonios forzosos y la ablación del clítoris, además de ser el foco de las amenazas de terrorismo yihadista como se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas.

–¿Y hasta cuándo se podrá soportar esta situación?

–Que le pregunten a la isla de El Hierro. Con 10.000 habitantes está totalmente sobrepasado por el número de inmigrantes ilegales que llegan a sus costas. No hay recursos, no hay capacidad y no se trata de seguir pretendiendo gestionar lo que es inabarcable sino de mandar un mensaje claro de que acaben con las políticas de efecto llamada, como sería la deportación inmediata y masiva de quiénes llegan a las costas canarias. Las mafias de la inmigración ilegal siempre buscan la ruta más permeable para usarla y el Gobierno de España ha rendido la vigilancia de la ruta atlántica, por lo que seguirá aumentando. La única preocupación del Gobierno es aumentar las capacidades de acogida. No hay decisiones para frenar la entrada de inmigrantes ilegales. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros otra partida de 50 millones de euros para aumentar las capacidades de acogida por parte del Reino de España y esa no es la solución. Cuanto más dinero dediquemos mayor será el efecto llamada. Otra cuestión es que no hay ninguna limitación de movimientos. las derivaciones de Canarias solo obedece a una solidaridad entre territorios para repartir el coste de la acogida, cuando Vox insiste que esa derivación consolida el éxito de las mafias de la inmigración ilegal.

–Por otro lado, ¿este domingo acudirá a Madrid a la manifestación contra la amnistía?

–Por supuesto. La amnistía es una traición a todos los españoles. Es una corrupción de un político indultando a otros políticos que han vulnerado el Estado de Derecho.