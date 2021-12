Un llamamiento unánime al sector público para que colabore con el privado

En el marco del foro celebrado ayer, Jörg Zangen, director general de Philip Morris en Canarias, pidió que las administraciones tengan en cuenta la necesidad de una «regulación diferenciada que tenga en cuenta la evidencia científica» que demuestra que las alternativas de consumo de tabaco sin combustión «son una mejor opción en comparación con seguir fumando» y quemando nicotina. «El cambio, sin duda, ha de venir de la mano del regulador, siempre basándose en los datos que nos ofrece la investigación y la ciencia. Nos preocupa muchísimo», agregó, «ver la enorme desinformación e incluso confusión. Por ejemplo, es fundamental que entiendan que la combustión es el principal problema y que al eliminar la combustión de la ecuación, la ciencia nos dice que el tabaco calentado es una alternativa mejor a seguir fumando, ya que hay una reducción media del 95% de las sustancias dañinas presentes en el humo del cigarrillo. Hay otro asunto muy importante del que se habla habitualmente: la nicotina. Es imprescindible que la gente sepa que la nicotina es adictiva, y por tanto, no es inocua, pero no es la principal causa de las enfermedades ligadas al hábito de fumar. En beneficio de los fumadores canarios no debemos cerrar los ojos ante la innovación y los nuevos descubrimientos científicos. En definitiva, la gente tiene que saber que lo mejor es dejar de fumar. Pero si vas a seguir fumando, tienes derecho a saber que existen otras alternativas libres de combustión probadas científicamente. Estamos convencidos de que este es el futuro del sector del tabaco. No va a suceder de la noche a la mañana, pero este es el camino y por lo tanto, no puede haber marcha atrás. Por eso me gustaría tener una discusión constructiva que no esté arraigada en el pasado sino dirigida al futuro».

Preguntado sobre cuál cree que debe ser el papel de las administraciones públicas en la transformación hacia modelos plenamente sostenibles desde el punto medioambiental, el resto de intervinientes subrayaron la importancia de que se refuerce la colaboración entre el ámbito público y el privado, así como que se eliminen trabas. Más aún un territorio fragmentado y alejado del continente europeo como es Canarias, donde conviven las administraciones locales, con las insulares, la autonómica, la estatal y la normativa de la Unión Europea.

Desde Faconauto Canarias, Manuel Sánchez incidió en que además las realidades en materia de avances en sostenibilidad energética por islas no son los mismos. «La burocracia frena a veces la agilidad del sector privado», dijo el presidente de la patronal automovilística, «y eso impide a veces que un proyecto empresarial se lleve a cabo». Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la extensión de puntos de recarga para vehículos eléctricos, por falta de la infraestructura precisa.

Desde DISA, Florencio de la Rosa también incidió en la «lentitud de la administración», con el añadido de que ahora desde las instancias europeas se ponen fondos para proyectos sostenibles, pero sin agilidad administrativa será imposible sacar partido a esa oportunidad.