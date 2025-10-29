El PP se recompone en El Hierro: dimite su presidente tras la marcha de los concejales Desde la formación popular se agradece el gesto «leal» de Juan Manuel García Casañas, que asume la responsabilidad de la ruptura en el seno del PP de la isla. La dirección del partido acepta su marcha

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:02 | Actualizado 12:59h.

El presidente del PP en la isla de El Hierro y diputado en el Parlamento de Canarias, Juan Manuel García Casañas, acaba de poner a disposición de la organización su cargo y se le ha aceptado, lo que supone de facto su dimisión como líder en la isla del meridiano tras los últimos acontecimientos y la salida de cinco de los seis concejales que fueron elegidos en 2023.

García Casañas cesa de sus funciones al frente de la formación en la isla, lo que ha sido calificado como «gesto leal» por parte de la dirección regional del PP, según aseguran fuentes próximas.

El dirigente popular asume así la responsabilidad de la ruptura del PP en El Hierro, donde se queda sin apenas representación y con la presencia de un único concejal en Valverde.

Como se recordará hace una semana, el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, cerró un acuerdo de gobernabilidad con los dos consejeros del PP en la institución insular sin que estos tuvieran la autorización de la dirección regional. Este movimiento llevó al PP a nivel regional a abrir dos expedientes de expulsión de los dos consejeros díscolos, Rubén Armiche y Anabel López, que sigue tramitándose al tiempo que ellos se han convertido en consejeros del equipo de Gobierno del Cabildo en las áreas de Cultura y Empleo y Desarrollo Económico.

Desde entonces se han producido desavenencias entre el resto los miembros del PP del partido y García Casañas. De hecho, como apuntan los cinco concejales que este miércoles anunciaron su marcha del PP herreño y su paso al grupo de los no adscritos en los ayuentamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar, se van por el incumplimiento reiterado del reglamento del propio partido en cuanto a convocatorias y reuniones, la exclusión de algunos cargos públicos en esos encuentros y la toma de decisiones en la formación sin contar con ellos.

La marcha de García Casañas podría contribuir al regreso de los concejales a la formación.