Yaiza reconoce a 13 trabajadores locales Los homenajeados han recibido la Insignia al Mérito Laboral

Foto de familia de homenajeados en Yaiza con el alcalde.

CANARIAS7 Yaiza Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

Trabajadores de Yaiza, un total de 13, han recibido la Insignia al Mérito Laboral concedida por el Ayuntamiento. Todos han sido considerados merecedores de la distinción por haber prestado funciones para el Consistorio durante al menos dos décadas.

Los jubilados distinguidos son Venancio Nieves García, Miguel Díaz Reyes, Fernando Marrero Feo, José Manuel Umpiérrez Morales, Juana de León Machín, María Rosa Viñoly Ascensión y Adelina de Páiz Rodríguez; mientras quienes permanecen en activo son Emilia Betancort Gopar, María del Pino Betancort Viñoly, Clotildo Martín Duarte, Juan Antonio Cedrés de la Cruz, Segundo de la Cruz Garcés y Vicente Bencomo Izquierdo.

En el acto, en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, el alcalde, Óscar Noda, exaltó «la dedicación y compromiso de los trabajadores y trabajadoras que durante tantísimos años han demostrado su responsabilidad y vocación de servicio público haciendo gala de sus valores humanos».

El grupo homenajeado fue arropado por concejales y concejalas de la Corporación municipal, familiares y el cariño de compañeros y compañeras del Ayuntamiento.