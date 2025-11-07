Yaiza pide retirar restos de palmeras en Uga La demanda hecha al Cabildo afecta a una docena de troncos de ejemplares sin vida

El Consistorio de Yaiza se ha dirigido al Cabildo, al objeto de instar a la retirada en Uga, cerca de la carretera de acceso a la localidad, de una docena de troncos de palmera, sin vida.

El alcalde, Óscar Noda, solicita «el mantenimiento de las zonas ajardinadas en los márgenes de carreteras para evitar su pérdida o degradación».

El regidor sureño señala al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, como principal responsable «de la desidia y dejadez en el cuidado del paisaje insular». Óscar Noda declara que «no quiero pensar que su abandono en este asunto y otros, como la falta de acción en el socavón de Los Hervideros o medidas correctoras para evitar los cortes de agua que sufrimos todas las semanas en Yaiza, tiene que ver con una oscura estrategia que le dictan para hacer daño a municipios que no están gobernados por el tándem CC-PP».

«No es la primera vez que exigimos actuaciones en materia de limpieza de márgenes de carreteras, instalación de riego y limpieza de jardines en varias zonas de nuestro municipio, y cuando el Cabildo ha actuado, no tenemos ningún problema en agradecerlo públicamente. Pedimos la retirada inmediata del cementerio de palmeras que afea el pueblo de Uga», añade el concejal de Parques y Jardines de Yaiza, Rubén Arca.