Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Ejemplares que Yaiza pide retirar. C7

Yaiza pide retirar restos de palmeras en Uga

La demanda hecha al Cabildo afecta a una docena de troncos de ejemplares sin vida

CANARIAS7

Yaiza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

El Consistorio de Yaiza se ha dirigido al Cabildo, al objeto de instar a la retirada en Uga, cerca de la carretera de acceso a la localidad, de una docena de troncos de palmera, sin vida.

El alcalde, Óscar Noda, solicita «el mantenimiento de las zonas ajardinadas en los márgenes de carreteras para evitar su pérdida o degradación».

El regidor sureño señala al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, como principal responsable «de la desidia y dejadez en el cuidado del paisaje insular». Óscar Noda declara que «no quiero pensar que su abandono en este asunto y otros, como la falta de acción en el socavón de Los Hervideros o medidas correctoras para evitar los cortes de agua que sufrimos todas las semanas en Yaiza, tiene que ver con una oscura estrategia que le dictan para hacer daño a municipios que no están gobernados por el tándem CC-PP».

«No es la primera vez que exigimos actuaciones en materia de limpieza de márgenes de carreteras, instalación de riego y limpieza de jardines en varias zonas de nuestro municipio, y cuando el Cabildo ha actuado, no tenemos ningún problema en agradecerlo públicamente. Pedimos la retirada inmediata del cementerio de palmeras que afea el pueblo de Uga», añade el concejal de Parques y Jardines de Yaiza, Rubén Arca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  8. 8 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Yaiza pide retirar restos de palmeras en Uga

Yaiza pide retirar restos de palmeras en Uga