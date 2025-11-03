Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Representantes de Yaiza y Gobierno de Canarias visitando un centro de enseñanza sureño. C7

Yaiza ofrece terreno para un nuevo colegio en Playa Blanca

La intención municipal pasa por formalizar la cesión antes de que acabe el año

CANARIAS7

Yaiza

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:26

El Consistorio de Yaiza tiene suelo en Playa Blanca para permitir la presencia de un nuevo colegio. Así quedó patente en el encuentro del alcalde, Óscar Noda; con el director general de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno canario, Iván González.

El Ayuntamiento está dispuesto a ceder al Gobierno 22.000 metros cuadrados de suelo público para acometer este proyecto; «y el suelo que haga falta para desarrollar el resto de intervenciones», en versión del alcalde. Se contemplan medidas para que la entrega del terreno pueda ser firme antes de que acabe el año.

Y no se descarta que en vez de un colegio se opte por un instituto o por un CEO (centro que combina infantil, primaria y secundaria), en versión del representante del Ejecutivo regional.

Al margen, en la reunión se compartieron puntos de vista para que prosperen las ampliaciones del colegio de Uga y del CEO Montaña Roja. En el primer caso, se aspira a un comedor amplio y a una biblioteca. En el segundo, la propuesta mejoraría las prestaciones que se dan a más de 1.000 alumnos de Playa Blanca.

