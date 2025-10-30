Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carnaval sureño de este año. C7

Yaiza busca cartel para el carnaval

Las fiestas de 2026 estarán dedicadas a 'Los Dioses del Olimpo'

Yaiza

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27

Ya se pueden presentar obras al concurso dispuesto por Yaiza para escoger el cartel anunciador del carnaval de 2026, con Playa Blanca de sede central, con la alegoría 'Los Dioses del Olimpo'.

El premio consta de 1.200 euros. Las fiestas tendrán lugar a mediados de marzo. Hasta el 26 de enero se admitirán obras.

El concurso deja a libre elección la técnica siempre que no ofrezca dificultades para su impresión y reproducción en un formato que no supere las medidas 65 centímetros por 48 centímetros. Las bases detalladas figuran en la web local.

«Conservamos el buen sabor de boca que dejó el carnaval de Playa Blanca 2025, con una participación histórica y el aprobado que dio nuestro pueblo al cambio del recorrido del coso, y en marzo esperamos unas fiestas igual o más participativas alrededor de la alegoría 'Los Dioses del Olimpo', que ofrece infinidad de posibilidades creativas», según Daniel Medina, concejal sureño de Festejos.

