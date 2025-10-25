Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Supervisión de trabajos. CBL

Yaiza arregla caminos rurales en Temuime

La medida tiene en cuenta al sector primario de Uga

CANARIAS7

YaIza

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:42

Personal municipal de Yaiza ha realizado este mes trabajos de acondicionamiento de 2,5 kilómetros de caminos agrícolas en la Vega de Temuime, al objeto de facilitar a trabajadoras y trabajadores del sector primario la entrada y salida a sus fincas cercanas a Uga.

La actividad ha contado con un presupuesto de 38.000 euros. Se tiene previsto que el remate de los trabajos tenga lugar antes de que acabe el mes.

La actuación se asemeja a las acciones recientes para mejorar accesos en La Geria y Papagayo, según fuentes del Consistorio.

El concejal de Obras Públicas de Yaiza, Ángel Lago, que estuvo en Temuime junto al también edil del grupo de gobierno sureño, Daniel Medina, explica que «la primera acción que se está haciendo es labrar la capa rodadura de los caminos, para luego aportar áridos finos, regar y compactar».

Con esta encomienda, agrega el concejal, «cumplimos nuestro compromiso con los agricultores después de que el área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote que dirige Oswaldo Betancort hiciera caso omiso a su promesa de sufragar el servicio de la maquinaria para ejecutar los trabajos«.

