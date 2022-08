Vuelve el Festival de Música Visual de Lanzarote

El Festival de Música Visual de Lanzarote volverá a tener actividad en el otoño, tras el parón obligado vivido en 2020 y 2021. Con apoyo del Cabildo, celebrará su 17ª edición del 11 al 22 de octubre; con conciertos de músicos de vanguardia y proyecciones de cine.

Las actividades tendrán presencia en espacios habituales, caso de Los Jameos del Agua, El Almacén y Convento de Santo Domingo.

Las entradas para asistir a los conciertos y proyecciones podrán adquirirse, a partir del 16 de agosto, a través de la web www.festivaldemusicavisualdelanzarote.com/.

Este Festival está organizado por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, y cuenta con el patrocinio de Turismo Lanzarote y con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Teguise.

Programa

El programa de conciertos de este año arrancará el martes 11 de octubre en el CIC El Almacén con el artista local Iván Vilella, artista multidisciplinar que presentará su proyecto «Ucronías», expresamente creado para el Festival. Además de Vilella, ese mismo día podremos disfrutar de la propuesta de Nico Hernández & Simone Marin que llevarán a escena su proyecto de vídeo y laser mappping, sincronizado con el sonido.

El jueves 13 de octubre actuarán, en Los Jameos del Agua, O-Janà + Michele Rabbia, un proyecto que reúne a la cantante Ludovica Manzo y la músico/pianista electrónica Alessandra Bossa con el percusionista Michele Rabbia. La combinación de estos artistas, cada uno cargado de espontaneidad, curiosidad y audacia, es apasionante y el resultado es una música que transita desde la electrónica hasta la composición y la libre improvisación.

El Convento de Santo Domingo será el sábado 15 de octubre el escenario de actuación del proyecto We Are (T)here, un trabajo de investigación sobre la voz desde una perspectiva coreográfica creado por Aurora Bauzà y Pere Jou en el que la voz y el cuerpo de los cuatro intérpretes generan composiciones acústicas y experimentaciones sonoras que posibilitan el descubrimiento del espacio a través de la voz y el movimiento.

La segunda semana del festival comenzará con «Electric Amazigh», un proyecto de Javier Infante & North Sea String Quartet, que tendrá lugar el jueves 20 de octubre a las 20.00h en los Jameos del Agua. «Electric Amazigh» es el nuevo trabajo del cuarteto de cuerda de jazz holandés North Sea String Quartet y el guitarrista-compositor canario Javier Infante.

La última jornada del Festival, el sábado 22 de octubre, actuará el noruego Eivind Aarset en Los Jameos del Agua, un guitarrista con una personalidad envidiable y una visión musical única que puede abarcar desde la absoluta intimidad hasta la intensidad más abrasadora. Para esta ocasión viene acompañado por Audun Erlien al bajo, y por Erland Dahlen y Wetle Holte a las baterías, percusión y electrónica.

Ildefonso Aguilar

Como ya es habitual en este Festival, y que se ha convertido en seña de identidad del mismo, el diseño de luces y efectos visuales de casi todos los conciertos estará realizado por el propio director del Festival, Ildefonso Aguilar.

La oferta de la 17 edición del FMVL se completa con la proyección de dos documentales sobre los músicos contemporáneos Max Richter y Ennio Morricone, que tendrán lugar en el CIC El Almacén los días 12 y 19 de octubre, respectivamente.