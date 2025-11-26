Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Donación a Sara. CBL

Las Vacilonas se van donando sus bienes

La afamada murga, ganadora de varios concursos en Arrecife, entrega fondos a cuatro colectivos sociales

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Esta semana se ha hecho definitiva la decisión de las componentes de la murga Las Vacilonas de dar paso a la disolución.

Para agradecer el apoyo social recibido, el colectivo ha decidido donar sus bienes, con un reparto entre varios colectivos sociales, caso de Sara, Alanem, SentirTE y La Casa de Las Estrellas. Por caso, 5.860 euros.

En el caso particular de SentirTE, se ha dado a conocer un comunicado donde se agradece la cesión hecha por la entidad que presidía Marta Ruiz.

Comunicado de despedida

En un comunicado para explicar la despedida, se dice por Las Vacilonas que «doce años en los que hemos formado parte del carnaval conejero, dejando momentos que jamás olvidaremos. Hemos reído, hemos luchado, hemos creado familia y hemos intentado aportar nuestro granito de arena para crear un carnaval mejor».

La agrupación, ganadora de varios primeros premios de interpretación, siendo especialmente emocionante el caso de 2015, destaca especialmente el haber «cambiado la vida a muchas personas» durante su andadura.

El comunicado contiene agradecimientos a «componentes, directora, músicos, colaboradores, familias, amistades, diseñadores, patrocinadores, letristas, costurer@s y a todas aquellas manos que siempre estuvieron ahí sin pedir nada a cambio». También dedican unas palabras especiales a su afición, «que nos acompañó en cada paso, que nos aplaudió, nos apoyó y nos sostuvo incluso en los momentos más difíciles».

