Ulises y Gloria plantean nuevas medidas judiciales para seguir con el niño acogido en 2018

El litigio entre Ulises Montesdeoca y Gloria Molina con el Gobierno de Canarias, por la acogida de un menor datada en 2018, ha cobrado nueva dimensión esta semana. El jueves se notificó a la pareja un nuevo documento, por la Guardia Civil, para que el pequeño salga del entorno que es su hogar desde hace cuatro años. En respuesta, ayer en sede judicial se presentaron alegaciones, para que se espera por actuaciones pendientes.

En especial se alude a que hay un procedimiento abierto contra un funcionario implicado en el caso; y se añaden valoraciones que dan a entender que la salida del menor del entorno en el que habita generará más perjuicios que beneficios al pequeño.

Marcados en septiembre de 2021, para la próxima semana hay previstos encuentros con Fiscalía de Menores de Ulises y Gloria, así como del pequeño y sus padres biológicos, en Gran Canaria. Estos últimos han dado respaldo a la familia de acogida.

En abril del pasado año, cabe recordar que el padre de acogida dijo a CANARIAS7 que «los niños no son expedientes, no son libros, no son objetos», en respuesta entonces a la reclamación del Ejecutivo para que el niño quedara, al parecer, en un centro de menores. «Creemos que no están mirando por su bien», añadió. Es decir, argumentos parejos a los dados en octubre y diciembre de 2020, cuando padres adoptivos y biológicos se manifestaron ante dependencias oficiales en Arrecife. Ulises Montesdeoca insistió este viernes en un parecer similar en conversación telefónica.

El niño que protagoniza el debate entre las partes convive con tres hijos biológicos de los padres que le dan acogida familiar.