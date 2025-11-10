Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Héctor Fernández y Oswaldo Betancort, en el balance de la WTM. CBL
Turismo británico, el primer referente también en 2026

La presencia en la World Travel Market hace prever resultados positivos sin necesidad de crecer en viajeros

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14

En 2026 repetirá el mercado turístico de Reino Unido como la referencia principal en Lanzarote, según el balance hecho este lunes en el Cabildo de los acuerdos firmados y los contactos mantenidos en la World Travel Market celebrada la pasada semana en Londres.

Se trata de un mercado «estable y equilibrado», dijo Héctor Fernández, consejero delegado de SPEL- Turismo Lanzarote. De base, sobre 200 vuelos a la semana, con media docena de aerolíneas. Y con viajeros capaces de gastar, de media, un 3,8% por encima del valor general, vistos los números de los últimos meses.

La notable presencia de visitantes británicos, añadió el presidente insular, Oswaldo Betancort, favorecerá que la economía insular disfrute de «estabilidad». Y manteniendo la competitividad, en la línea de aumentar los ingresos sin necesidad de tener que recurrirse a nuevos mercados y forzar la llegada de más turistas.

Entre otras iniciativas, en Londres se firmó un acuerdo provechoso con British Airways. Además, la presencia insular en la feria fue aprovechada para hacer promoción de la oferta cualificado para el turismo náutico que tienen Lanzarote y La Graciosa.

