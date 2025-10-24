Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Parte de una de las tres muestras. COBER LANZAROTE

Tres nuevas muestras en El Almacén

Las exposiciones están protagonizadas por David GP, Daniel L. Fleitas y Miguel Morales

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:19

Comisariadas por Tomás Pérez-Esaú y Adonay Bermúdez, este pasado viernes se presentaron tres nuevas muestras artísticas en El Almacén, en Arrecife. Estarán hasta el 17 de enero.

En El Cubo luce 'Felicidad terrena', con obras de Daniel L. Fleitas. En Salita está 'Lo incurable', con creaciones de Miguel Morales. Y en Aljibe el protagonismo es para David GP con 'Jardín secreto'.

Hay programadas varias visitas guiadas a las tres exposiciones, con David Machado. Todo el dispositivo cuenta con el respaldo del Cabildo, a través del Área de Cultura.

Detalles

De 'Felicidad terrena' cabe indicar que nació «en un momento de transformación personal, cuando un hallazgo fortuito -un zoológico abandonado- se convirtió en un refugio y un motor poético para el proyecto«. La primera visita guiada está marcada para este sábado, quedando las restantes para noviembre (11 y 29), diciembre (9) y enero (3 y 13).

De 'Lo incurable' hay que mencionar que también será este sábado cuando se podrá disfrutar del primer paseo guiado, siendo los restantes en noviembre (11 y 29), diciembre (9) y enero (3 y 13). Se justifica esta muestra en que «lo cotidiano es una excepción, unas ganas locas de convertir la vida en algo reconocible«.

Y en lo que respecta a 'Jardín secreto', de esta muestra se puede resaltar que «propone una lectura poética y crítica del territorio a través de la fotografía«. Se darán media docena de visitas guiadas, siendo la primera este sábado; quedando las siguientes para las mismas fechas que en las otras dos exposiciones.

