40 títulos versados en el agua dan peso a la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote La inauguración oficial está prevista para el jueves venidero. De nuevo se contará con el programa 'No es un día cualquiera' de RNE

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:13

Del 20 al 30 de noviembre, en emplazamientos de los siete municipios, tendrá lugar la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote, con el agua como argumento. Se prevé el pase de más de 40 títulos, así como actividades de complemento, caso de charlas y pateadas; se dijo en la presentación hecha este lunes en Arrecife, en El Almacén, por el director del evento, Javier Fuentes Feo. La organización corre a cargo de la entidad Tenique Cultural.

En esta edición, las películas proceden de lugares atravesados por conflictos, transformaciones y desafíos muy diversos. De ejemplo, Alemania, Chile, Colombia, Palestina, Rumanía y Rusia. A su vez, tendremos la sección de cortos canarios y la tradicional cita con el jurado abierto, que deliberará en público. La Sección Oficial contará con media docena de películas, que reúnen algunas de las propuestas cinematográficas más relevantes y exigentes del panorama internacional del último año, se dijo en la cita en El Almacén, con amplia presencia de representantes de las instituciones que apoyan el evento.

Inscripciones

Para las pateadas, una de ellas a las desaladoras, aún quedan plazas, si bien se confía en que para las tres experiencias se complete el aforo, a través de las inscripciones dispuestas en la web del evento (muestradecinedelanzarote.com). Y para el cierre, como ya aconteciera en 2024, se dará difusión especial de la Muestra a través del programa radiofónico 'No es un día cualquiera', en RNE, con Pepa Fernández, en los dos días finales de la cita, 29 y 30. La emisión se hará desde Arrecife.

El director de la Muestra de Cine, Javier Fuentes Feo, señaló que «no se trata de seleccionar las mejores películas del momento, sino de construir un espacio en el que distintas cinematografías del mundo dialoguen entre sí y, al hacerlo», dijo, «iluminen los dilemas y tensiones que atraviesan nuestro presente».

La Muestra de Cine de Lanzarote cuenta con la colaboración del Cabildo, a través de Cultura y desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo; así como de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, a través de su marca de producto Lanzarote Film Commission. También hay patrocinio del Gobierno de Canarias, principalmente desde la marca Islas Canarias Latitud de Vida, con José Juan Lorenzo como protagonista en la presentación;, así como director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, representada por Cristóbal de la Rosa; y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), entidad del Ministerio de Cultura.

Sobre la elección del agua como temática central, el consejero cabildicio de Cultura, Jesús Machín Tavío, destacó que «esta nueva edición de la Muestra de Cine de Lanzarote nos invita a reflexionar sobre uno de los bienes más preciados y frágiles de nuestra tierra. La relación del pueblo lanzaroteño con el agua ha forjado nuestra identidad, nuestra arquitectura y nuestra forma de habitar el territorio», dijo, añadiendo que «l cine nos sirve en esta ocasión para comprender la historia del esfuerzo y la adaptación de los hombres y mujeres de la isla y seguir defendiendo la cultura del agua como parte esencial de nuestra memoria colectiva».