Tías toma medidas para adecuar el entorno de la ermita de Masdache

Con un presupuesto de algo más de 164.600 euros, ya es posible presentar propuestas para asumir la actuación encaminada a mejorar el entorno de la ermita de Masdache. Hasta el 9 de diciembre estará disponible el plazo, según medios oficiales.

La actuación está apadrinada por el Ayuntamiento de Tías. Principalmente se actuará con vistas a cambiar el pavimento e instalar nuevo mobiliario urbano en los alrededores del templo. Para completar las faenas se ha marcado un periodo de máximo dos meses, contando desde la firma del contrato.

La acción se enmarca en un plan local orientado a mejorar el estado de espacios urbanos emblemáticos del municipio.

Esta intervención «responde a una petición clara y constante de los vecinos y vecinas de Masdache, que llevan años solicitando la mejora de este espacio tan importante para la identidad del pueblo», según el alcalde, José Juan Cruz Saavedra.

«Cada vez que nos reunimos con el pueblo de Masdache, la ermita y su entorno aparecían como una prioridad. Hoy podemos decir que cumplimos con esa demanda y lo hacemos con respeto máximo al paisaje en el que se encuentra», en versión del regidor sureño.

