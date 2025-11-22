Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tramo a mejorar. C7

Tías se garantiza la mejora en 2026 de la avenida Central

La actuación se ejecutará con fondos del Ayuntamiento

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Tías

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:13

En las primeras semanas de 2026 se ejecutará la fase definitiva de mejora de la avenida Central Alcalde Florencio Suárez en Tías. Será posible con un desembolso local de 363.000 euros.

La iniciativa, entre las calles San Blas y La Calera, es fruto de un concurso público reciente, ganado por la mercantil local Transportes y Excavaciones Tiagua. Se mejorará el firme, se colocará nueva señalización y se harán cambios a nivel de canalizaciones.

La intención municipal pasa por tener rematadas las obras durante la primavera, toda vez que se ha previsto que la ejecución no pase de tres meses.

Se da continuidad en un plan de mejoras iniciado, por fases, a finales de la pasada década.

