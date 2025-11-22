Tías se garantiza la mejora en 2026 de la avenida Central La actuación se ejecutará con fondos del Ayuntamiento

José Ramón Sánchez López Tías Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

En las primeras semanas de 2026 se ejecutará la fase definitiva de mejora de la avenida Central Alcalde Florencio Suárez en Tías. Será posible con un desembolso local de 363.000 euros.

La iniciativa, entre las calles San Blas y La Calera, es fruto de un concurso público reciente, ganado por la mercantil local Transportes y Excavaciones Tiagua. Se mejorará el firme, se colocará nueva señalización y se harán cambios a nivel de canalizaciones.

La intención municipal pasa por tener rematadas las obras durante la primavera, toda vez que se ha previsto que la ejecución no pase de tres meses.

Se da continuidad en un plan de mejoras iniciado, por fases, a finales de la pasada década.

Temas

Tías

Obras

Inversiones

Infraestructuras