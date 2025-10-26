Tías da ayudas económicas a los estudiantes Abierto el plazo para tramitar la documentación

Los estudiantes de Tías desplazados fuera del municipio tienen hasta el 28 noviembre para solicitar las ayudas del presente curso que se dan por el Consistorio.

Cada reclamante podrá recibir 1.000, 650 o 400 euros, en función del lugar donde curse sus enseñanzas, entre otros conceptos.

El importe se podrá incrementar en un 25% en aquellos solicitantes que formen una unidad familiar con más de un miembro realizando estudios fuera.

La documentación que se debe rellenar está disponible en un enlace específico municipal, en la web.

«Se trata de unas ayudas complementarias, compatibles con otras becas de organismos públicos o privados, que buscan aliviar los gastos derivados de los estudios, especialmente para quienes deben desplazarse fuera de la isla o asumir costes adicionales de residencia, transporte, material o matrícula. Animamos a todos los estudiantes que cumplan los requisitos a presentar su solicitud dentro del plazo establecido», según el alcalde, José Juan Cruz Saavedra.

«Se premia la excelencia académica, pero también se tiene en cuenta la situación social y económica de la familia», valora la titular de Educación, Miriam Hernández.

