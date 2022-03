Tías avanza en la inspección a las empresas que tributan un mínimo de un millón de euros

El Ayuntamiento de Tías ha iniciado acciones para que tributen en consecuencia las empresas en suelo sureño que ingresen el año más de un millón de euros. En especial, a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la tasa por ocupación.

Según valoró este lunes el concejal de Hacienda, Tomás Silvera, «nuestro objetivo no es confiscatorio, pero sí es cierto que no podemos permitir que la población de Tías esté realizando un esfuerzo con el pago de sus impuestos y las grandes empresas puedan no estar tributando lo que les corresponde».

Según información facilitada por el área de Hacienda, en cuanto al IAE, se está llevando a cabo una comprobación de las bases de datos de exentos de este impuesto de cada uno de los cuatro últimos ejercicios, tanto por inicio de actividad, como por importe neto de la cifra de negocio.

Y en lo que se refiere a la tasa por ocupación de las empresas explotadoras de servicios de suministros y entidades similares, se están efectuando requerimientos de los datos contables a dichas empresas suministradoras, para comprobar la veracidad de los diversos datos liquidados.

Para la elaboración de una relación exhaustiva de todas las empresas que operan en el municipio, se están realizando cruces de información con los datos obrantes en la AEAT y datos de consumo de la Comisión Nacional de la Energía, así como de la Comisión de Telecomunicaciones, entre otras fuentes.