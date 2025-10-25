Tías articula medidas para estrenar al fin la piscina en menos de medio año La gestión será directa, con personal que se contratará en semanas. Los precios se expondrán de modo oficial, tras el acuerdo plenario del 21

Durante el primer trimestre de 2026 es bastante probable que por fin pueda entrar en servicio la piscina cubierta de Tías, tras cerca de tres lustros de incertidumbre, con tres concursos desiertos a la hora de ceder la gestión y 28 expedientes de diverso rango. El pasado martes día 21 se aprobó el acuerdo por el que el Ayuntamiento asumirá la gestión directa, quedando el gimnasio y la cafetería al margen.

En la sesión del martes se dio cuenta del listado de precios a tener en cuenta por parte de los potenciales usuarios. El documento se envió el jueves para ser publicado de modo oficial. Una vez que se dé a conocer se abrirá un plazo de un mes para alegaciones y sugerencias. Tras el estudio de las réplicas, probablemente antes de acabarse el año, se tomarán medidas para que sea definitiva la relación de las tarifas.

Con estos fundamentos, habrá opciones de que cobre forma la apertura ya entrado 2026, sin día concreto. «Fecha no voy a decir», aseguró el alcalde, José Juan Cruz Saavedra, al ser cuestionado sobre cuándo se concretará el estreno; añadiendo el regidor que «llevamos meses trabajando para que puede ser cuanto antes».

«Prevemos la figura de la concesión demanial para la gestión de salas deportivas o cafetería», con la piscina al margen, «cediendo esos espacios a cambio del cobro de un canon mensual y trasladando el riesgo operacional al sector privado, al licitador, quien prestará una oferta deportiva competitiva», según Mariana Pérez, concejala de Actividades Clasificadas; añadiendo que «en su conjunto es una gestión caracterizada por la colaboración público-privada para la consecución de objetivos de interés social vinculados a deporte».

Desde 2012, lista para el uso

La piscina se hizo a inicios de la década pasada, con fondos del Plan E, siendo en 2012 cuando se consideró lista para su puesta en servicio. En fechas posteriores, en el afán de dotarla de mayor atractivo, se hicieron dependencias anexas, incluido un espacio polivalente cerrado. Con maquinaria preparada para su arranque, lleva años el Ayuntamiento asumiendo el mantenimiento, con el añadido de que se han tomado medidas especiales desde mitad del verano vencido.

La pileta está equipada con calentadores, filtros y otra maquinaria. Y fue diseñada para operar con grupo electrógeno propio. De 25 metros de largo y tres calles, así como un espacio para actividades terapéuticas, se asienta en la parte alta del edificio habilitado junto al campo de fútbol. La instalación, entre inversión inicial y añadidos, está en pie tras el empleo de 2 millones de euros.

