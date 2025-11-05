Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025
Adornos navideños dispuestos por Porgesa en Arrecife. C7

Tías y Haría, con alumbrado navideño

Porgesa, que lleva semanas de trabajo en Arrecife, e Instalaciones Eléctricas Roluz pondrán los adornos

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Los consistorios de Tías y Haría han cerrado acuerdos entre finales de octubre y comienzos de este mes para garantizarse la ornamentación de las calles en las fechas navideñas, con vistas al encendido de fin de mes.

Porgesa será la entidad que pondrá el alumbrado navideño en Tías, por casi 197.200 euros, según acuerdo dado a conocer esta semana. Empezará la instalación en días, tras haber completado la puesta en Arrecife, tras más de mes y medio de intensa actividad. Consta la presencia de esta empresa andaluza en suelo sureño en pasadas campañas.

El acuerdo en Tías es para la campaña a estrenar el 28 de noviembre y cierre tras el día de Reyes, de modo que para la campaña navideña 2026-2027 habrá que hacer un nuevo concurso.

Y en lo que respecta a Haría, hay acuerdo para la colocación de la ornamentación se asuma por Instalaciones Eléctricas Roluz. En este caso, la entidad citada asume la campaña 2025-2026, con responsabilidad de también ser la responsable de la campaña posterior.

En suelo norteño se sacó a concurso la iniciativa por algo más de 200.000 euros. En las bases se incluyó una cláusula para valorar la posibilidad de firmarse alguna prórroga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  5. 5 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  6. 6 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  7. 7 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  8. 8 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  9. 9 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tías y Haría, con alumbrado navideño

Tías y Haría, con alumbrado navideño