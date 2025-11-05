Tías y Haría, con alumbrado navideño Porgesa, que lleva semanas de trabajo en Arrecife, e Instalaciones Eléctricas Roluz pondrán los adornos

Los consistorios de Tías y Haría han cerrado acuerdos entre finales de octubre y comienzos de este mes para garantizarse la ornamentación de las calles en las fechas navideñas, con vistas al encendido de fin de mes.

Porgesa será la entidad que pondrá el alumbrado navideño en Tías, por casi 197.200 euros, según acuerdo dado a conocer esta semana. Empezará la instalación en días, tras haber completado la puesta en Arrecife, tras más de mes y medio de intensa actividad. Consta la presencia de esta empresa andaluza en suelo sureño en pasadas campañas.

El acuerdo en Tías es para la campaña a estrenar el 28 de noviembre y cierre tras el día de Reyes, de modo que para la campaña navideña 2026-2027 habrá que hacer un nuevo concurso.

Y en lo que respecta a Haría, hay acuerdo para la colocación de la ornamentación se asuma por Instalaciones Eléctricas Roluz. En este caso, la entidad citada asume la campaña 2025-2026, con responsabilidad de también ser la responsable de la campaña posterior.

En suelo norteño se sacó a concurso la iniciativa por algo más de 200.000 euros. En las bases se incluyó una cláusula para valorar la posibilidad de firmarse alguna prórroga.

