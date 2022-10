CC de Teguise traba la elección de la cabecera de lista al Cabildo en 2023

El consejo político insular de Coalición Canaria (CC) decidió hace meses que la elección del cabeza de lista al Cabildo tendría lugar tras antes haberse definido la elección de las jefaturas de plancha en los siete municipios. Se ha hecho la designación en seis territorios, quedando Teguise al margen; y con la particularidad de que el comité local ha pedido cerrar el proceso tras antes haberse definido la elección insular. Hay conflicto interno a cuenta de la situación.

Se debe a que está por ver qué responsabilidad podrá asumir el ahora alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort. Abiertamente ha dicho que quiere ser aspirante al Cabildo e integrante en la plancha al Parlamento. Con similares aspiraciones están Migdalia Machín, secretaria insular de CC; y Pedro San Ginés, expresidente y cabeza de lista insular en 2019.

En Teguise se busca zanjar la pugna cabildicia antes que la elección propia, para que en caso de no salir Betancort, éste pueda replantearse la intención de no ser candidato municipal. Midgalia Machín no comparte, «hemos aprobado una cosa y hay que cumplir», de modo que bien podría marcar la dirección insular la fechas para zanjar la elección en Teguise, «algo que no me gustarías hacer», según la secretaria insular.

Aspirantes ya son Echedey Eugenio (Arrecife), David Rocío (San Bartolomé), Amado Vizcaíno (Tías), Jesús Machín (Tinajo), Emilio Machín (Yaiza) y Víctor Robayna (Haría). En Teguise tocaba a priori haber elegido el 17 de octubre.