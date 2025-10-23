Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Teguise, municipio de referencia en renta media neta. COBER LANZAROTE

Teguise lidera nuevamente la renta neta media por persona

Arrecife es el contrapunto, a cierta distancia del valor de referencia en el contexto insular

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:12

La renta neta media por persona se sitúa en el conjunto de Lanzarote en 13.521 euros, según el informe dado a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con referencias de 2023. Hay cinco municipios, no obstante, por encima de la media insular, siendo Teguise el principal exponente, como en estudios previos; mientras que Arrecife es el contrapunto, con bastante distanciada.

En el caso del municipio que asume el liderazgo, la renta media por habitante está en 16.026 euros, en buena medida por la influencia de varios zonas de Costa Teguise. Curiosamente, la capital municipal es una de las zonas con un registro de menor valor.

En la parte opuesta, Arrecife ofrece una estimación de 12.079 euros, a pesar de las estimaciones espectaculares de La Concha y El Cable, que no compensan los pobres valores de varios barrios, con un peso específico muy notable, por su alta demografía.

Por encima de la media, junto con Teguise, están Haría, con un registro por habitante de 14.985 euros; San Bartolomé, con una renta media neta de 14.824 euros; Tinajo, con un valor medio de 14.106 euros; y Tías, con un registro cifrado en 13.735 euros.

Por detrás de la referencia insular, junto con la capital aparece el municipio de Yaiza, con una estimación por persona de 13.379 euros, figura en el estudio del INE.

En los siete territorios municipales lanzaroteños se alcanzan en el último recuentos los valores más altos de la historia.

