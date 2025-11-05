Taller de animación en Arrecife

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Los reputados animadores Pepe Mansuy y Carlos Miranda impartirán este jueves 6 de noviembre un taller donde enseñarán la metodología que usan los profesionales para diseñar personajes y dar vida a objetos inanimados. En el Teatro El Salinero, en Arrecife.

'Animación y diseño de personajes. Primeros pasos para animadores' es la última propuesta que plantea AEV Training para 2025, un programa formativo que enriquece la programación del festival Arrecife en Vivo con talleres, clases y encuentros que contribuyen a la formación artística de la población lanzaroteña y a abrir espacios para el pensamiento crítico.

«El taller no exige tener una habilidad artística desarrollada de antemano», explican los animadores. Está abierto a personas a partir de 14 años que quieran trabajar el hábito de la observación y el análisis de la realidad que nos rodea.

El alumnado puede realizar su inscripción (5 euros) en la web del área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, entidad patrocinadora del AEV Training. Será necesario que lleven un bloc de dibujo tamaño DIN-A3, material de dibujo y una tablet u ordenador portátil para poder secuenciar los dibujos.

Trayectoria

Pepe Mansuy es un dibujante con más de 25 años de experiencia en la industria de la animación y uno de los animadores más importantes de España. Ha trabajado en proyectos como 'Klaus', 'Space Jam 2' y 'Chico & Rita'. Ha desarrollado storyboards para la serie 'Love, Death and Robots' y para el videojuego Marvel 'Midnight Suns'.

Carlos Miranda es dibujante y supervisor de animación en B-Water Studios. Su carrera comenzó como caricaturista en la prensa local. Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y se formó como animador en Canadá. Es el creador del mayor proyecto docente de formación de animadores en Canarias. Ha desarrollado 'El Club de Archi' y participado en 'Batpat 2', 'Meteoheroes' y 'Nina & Olga'.

Emociones, ideas

Los objetivos de esta última formación del AEV Training es que «agudicemos nuestra capacidad de observación» para captar bien el movimiento de lo que nos rodea, que entrenemos «el hábito del dibujo gestual» usando formas simples y que nos resulte más sencillo «comunicar emociones e ideas» a través del diseño de personajes.

El taller se celebrará en horario de mañana y tarde en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero y consta de tres partes. En la primera, nos enseñarán a controlar los volúmenes de un personaje animado desde su base (timing, línea de acción y deformaciones expresivas), en el segundo bloque del taller practicaremos el dibujo de la figura humana estudiando a un modelo en movimiento en un ejercicio que nos permitirá aprender las mecánicas del cuerpo, veremos qué aspectos narrativos hay que tener en cuenta en la puesta en escena y la importancia de un buen «layout».

Los profesores harán demostraciones de cada ejercicio, analizarán todas nuestras dudas y nos enseñarán a modificar las poses de nuestros dibujos, para finalmente capturarlos y exportarlos.