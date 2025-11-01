Sostenibilidad e innovación humana, en Los Jameos del Agua

Bajo el lema 'La magia de estar vivos', la segunda edición del evento rendirá el 14 de noviembre homenaje a figuras internacionales que impulsan «un cambio positivo desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social»

Sostenibilidad, innovación y compromiso humano se unirán en el corazón volcánico de Los Jameos del Agua, durante la segunda edición de los Premios Azul Zero. Este evento, que se celebrará el próximo 14 de noviembre, trasciende el concepto de gala, para convertirse en una experiencia sensorial, emocional y transformadora.

Impulsados por Azul Zero -un espacio de divulgación que pone el foco en la conexión entre el ser humano y la naturaleza-; con la colaboración de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo; y respaldo de Turismo de Lanzarote, estos galardones buscan dar visibilidad a proyectos y trayectorias que inspiran un cambio positivo en la sociedad y el mundo. Bajo el lema 'La magia de estar vivos', se rendirá homenaje a quienes, desde la ciencia, el arte, la tecnología o la acción social, están construyendo un mundo más consciente, justo y sostenible.

El auditorio natural con la impronta de César Manrique será testigo de una velada teatralizada, que combinará música en directo, proyecciones y una cuidada puesta en escena, presentada por la periodista Ángeles Blanco, junto a una Inteligencia Artificial holográfica. Con un formato innovador, según se ha dado traslado por los organizadores de tan especial encuentro, el evento «simbolizará el diálogo entre humanidad y progreso digital e invitará a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la construcción de un futuro sostenible».

En palabras de la creadora y CEO de Azul Zero, Ana Quintana, «Azul Zero nació con la convicción de que la sostenibilidad no es sólo una meta, sino una forma de entender la vida. A través de estos premios, queremos celebrar a quienes transforman esa idea en acción y demuestran que el respeto por la Tierra puede ir de la mano del progreso humano». Con esta segunda edición, Azul Zero reafirma su misión de «difundir historias inspiradoras y promover un futuro en el que el progreso humano y el respeto por la naturaleza avancen de la mano. Porque en Lanzarote, Reserva de la Biosfera y símbolo de equilibrio entre desarrollo y conservación, la magia de estar vivos se convierte en un homenaje a todo lo que aún merece ser protegido».

Comité de expertos

Los Premios Azul Zero han querido reconocer este año a personalidades internacionales cuya trayectoria representa un impacto positivo y real en la sociedad y su entorno; con una relación variada con diez nombres propios de máxima consideración. La nómina de ilustres reconocidos está compuesta por María Neira, Myrna Cunningham, Carl Honoré, Carlos Mallo, Javier Goyeneche, Patricia Yurena Rodríguez, Mariam Issoufou, César Manrique, Antonia Varela y José Díaz.

María Neira es conocida por su labor como directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconocida por su liderazgo global en la defensa de la salud pública y el planeta.

De Myrna Cunningham se tiene en cuenta su papel como líder indígena nicaragüense. Es Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, por su lucha incansable en defensa de los pueblos indígenas y la salud comunitaria.

Carl Honoré es el autor de 'Elogio de la lentitud' y una figura clave del Movimiento Slow, dedicado a promover una vida más consciente, creativa y saludable.

Carlos Mallo, fundador y CEO de Innoceana y Goldman Environmental Prize 2024, se le reconoce por su destacada labor en conservación marina y su impacto general en las Islas Canarias.

Javier Goyeneche, fundador y presidente de ECOALF, considerado pionero en moda circular e Innovador Social del Año 2020 por la Fundación Schwab, por transformar residuos en prendas sostenibles de alcance global.

Patricia Yurena Rodríguez, primera finalista en Miss Universo, quien ha hecho historia en el mundo de la belleza. Reconocida por servir de inspiración a mujeres de todo el mundo a ejercer su libertad con autenticidad y valentía.

Mariam Issoufou, arquitecta nigeriana especializada en sostenibilidad, galardonada con el Global Award for Sustainable Architecture en la edición de 2022.

César Manrique (a título póstumo), arquitecto y visionario lanzaroteño; pionero en integrar arte, naturaleza y sostenibilidad, convirtiéndose en referente mundial del arte ambiental. Reconocido con el Premio Mundial de Ecología y Turismo en 1978. El galardón lo recogerá un delegado de la Fundación César Manrique.

Antonia Varela, doctora en Astrofísica y directora de la Fundación Starlight, reconocida entre los TOP 50+1 Inspiradores del Turismo con Impacto Positivo en Europa y Latinoamérica.

José Díaz, fundador y director de Educa Nepal. Se tiene en cuenta su labor para concretar la transformación del ámbito educativo y social, al ofrecer oportunidades reales a menores en situación de vulnerabilidad en Nepal.

Auditorio de Los Jameos del Agua.

Los galardonados han sido seleccionados cuidadosamente por un comité de expertos comprometidos con las humanidades y la sostenibilidad, formado por Carmen Albertos, antropóloga del Banco Mundial Washington; Raúl Sánchez Molina, profesor de Antropología en la UNED y profesor asociado visitante del Departamento de Antropología de The Catholic University of America; y Ana Quintana.