Sombra en el colegio Doctor Alfonso Spínola La nueva infraestructura se ha sufragado por el Consistorio de Teguise

CANARIAS7 Teguise Martes, 28 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

Fruto de una inversión de más de 117.000 euros asumida por el Consistorio de Teguise, el colegio Doctor Alfonso Spínola estrena en estas fechas una nueva zona de sombra en patio principal.

Se da respuesta a una demanda de madres y padres, así como del equipo directivo, con quienes se ha trabajado de manera coordinada, con mediación de la concejala del ramo, Mar Boronat. Se enmarca el estreno en una serie de mejoras en varios centros públicos a lo largo de este año.

«Con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el bienestar de los niños y niñas de Teguise, escuchando las necesidades de la comunidad educativa y trabajando para ofrecer espacios adecuados que favorezcan la seguridad y el confort de todos los alumnos», según la alcaldesa, Olivia Duque.

Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Eugenio Robayna, señaló que la instalación de la cubierta forma parte de un plan continuo de mejora de las infraestructuras escolares y que próximamente se llevarán a cabo otras actuaciones de mantenimiento en el centro y su entorno, incluyendo el repintado del firme de la cancha y el proyecto de creación de zonas de sombra en las gradas, con el objetivo de garantizar espacios más funcionales y adaptados a las necesidades del alumnado.

Temas

Colegios

Estudiantes

Teguise

Infraestructuras