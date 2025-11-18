Socorristas en Playa Blanca hasta 2029 Yaiza inicia el proceso para contratar un nuevo servicio en la pequeña playa del casco de la localidad turística

El Ayuntamiento de Yaiza busca la firma de un nuevo acuerdo con el que contar con servicio permanente de socorrismo y salvamento en la playa del casco de Playa Blanca, frente al puerto.

De presupuesto, para un periodo de cuatro temporadas, con extensión hasta 2029, se cuenta con cerca de 568.900 euros. Hasta el 17 de diciembre será viable presentar ofertas, con vistas a tener el necesario acuerdo cerrado en el comienzo de 2026.

El personal que opera en el lugar, como es común desde hace años, deberá operar para controlar a los bañistas en los momentos de entrada y salida de los barcos que de modo regular unen a Lanzarote con Fuerteventura, con las conexiones entre Playa Blanca y Corralejo.

«Pretendemos garantizar la continuidad del servicio por cuatro años invirtiendo más en la playa del pueblo», según el alcalde, Óscar Noda.

La playa pequeña de Playa Blanca es una de las dos galardonadas de Lanzarote con Bandera Azul. El Ayuntamiento ha invertido en accesibilidad, limpieza y dotación de servicios complementarios para los bañistas.

